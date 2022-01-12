https://uz.sputniknews.ru/20220112/omikron-shtamm-koronavirusa-dobralsya-do-kyrgyzstana-22156515.html
Омикрон-штамм коронавируса добрался до Кыргызстана
Омикрон-штамм коронавируса добрался до Кыргызстана
В Минздраве признали, что страну охватила четверная волна пандемии. Подробности - в материале.
2022-01-12T11:39+0500
2022-01-12T11:39+0500
2022-01-12T11:41+0500
в мире
кыргызстан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Кыргызстане выявлен омикрон-штамм коронавируса. Заболевших опасной мутацией COVID-19 выявили Бишкеке и Чуйской области.Об этом сообщил Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Министерство здравоохранения.В ведомстве признали: страну охватила четверная волна пандемии. Пока случаи "омикрона" — единичные, сколько именно заболевших — пока неизвестно.Напомним: на прошлой неделе первый случай заболевания "омикроном" выявили в Узбекистане.Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин.Из них — 130 узбекистанцев, они находятся дома, и 70 иностранцев — на карантине в гостиницах.Заболевшего "омикроном" поместили в Зангиатинскую инфекционную больницу.Власти уже приняли меры, которые, как ожидается, позволят остановить распространение инфекции: с 15 января введут новые правила для въезда в Узбекистан, медучреждения уже перевели в режим повышенной готовности, в школах продлили каникулы, а в детских садах ограничили проведение массовых мероприятий.Однако о введении жесткого карантина в стране речи пока не идет.Читайте также:Почему об "омикроне" стало известно спустя два дня после его выявления >>Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео >>
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кыргызстан, коронавирус covid-19, штамм-омикрон
Омикрон-штамм коронавируса добрался до Кыргызстана
11:39 12.01.2022 (обновлено: 11:41 12.01.2022)
Выявлены единичные случаи. Сколько точно — пока неизвестно.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Кыргызстане выявлен омикрон-штамм коронавируса. Заболевших опасной мутацией COVID-19 выявили Бишкеке и Чуйской области.
Об этом сообщил Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В ведомстве признали: страну охватила четверная волна пандемии. Пока случаи "омикрона" — единичные, сколько именно заболевших — пока неизвестно.
Однако система здравоохранения с наплывом справится, заявил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.
Напомним: на прошлой неделе первый случай заболевания "омикроном" выявили в Узбекистане.
Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин.
Из них — 130 узбекистанцев, они находятся дома, и 70 иностранцев — на карантине в гостиницах.
Заболевшего "омикроном" поместили в Зангиатинскую инфекционную больницу.
Власти уже приняли меры, которые, как ожидается, позволят остановить распространение инфекции: с 15 января введут
новые правила для въезда в Узбекистан, медучреждения уже перевели
в режим повышенной готовности, в школах продлили каникулы, а в детских садах ограничили проведение массовых мероприятий.
Однако о введении жесткого карантина в стране речи пока не идет.