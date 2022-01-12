https://uz.sputniknews.ru/20220112/pochemu-ob-omikrone-stalo-izvestno-spustya-dva-dnya-posle-ego-vyyavleniya-22153013.html
Почему об "омикроне" стало известно спустя два дня после его выявления
Почему об "омикроне" стало известно спустя два дня после его выявления
В СЭС признали, что предоставили с опозданием официальную информацию о появлении нового штамма COVID-19 в стране.
2022-01-12T08:59+0500
2022-01-12T08:59+0500
2022-01-12T09:51+0500
общество
штамм-омикрон
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В мире продолжает распространяться новый опасный штамм — "омикрон". Его считают самой опасной мутацией коронавируса.На прошлой неделе стало известно, что штамм проник в Узбекистан. Считается, что его "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая.Фактически, первый случай заболевания "омикроном" выявили еще 7 января, однако объявили об этом только 9 января.С чем это связано, объяснил первый заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Холмамат Норбоев.По его словам, 200 человек, находившихся в одном самолете с мужчиной, поместили на карантин.Из них 130 человек находятся дома, еще 70 граждан иностранных государств — в гостиницах.Между тем в Узбекистане продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. На днях был установлен очередной антирекорд: +369 выявленных случаев заражения за день. Это новый максимум с октября прошлого года, когда количество пациентов начало снижаться.Власти уже приняли меры, которые, как ожидается, позволят остановить распространение инфекции: с 15 января введут новые правила для въезда в Узбекистан, медучреждения уже перевели в режим повышенной готовности, в школах продлили каникулы, а в детских садах ограничили проведение массовых мероприятий. При этом вводить жесткий карантин в Узбекистане пока не планируется. Читайте также:Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина >>Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео >>
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штамм-омикрон, коронавирус covid-19
Почему об "омикроне" стало известно спустя два дня после его выявления
08:59 12.01.2022 (обновлено: 09:51 12.01.2022)
Власти признали, что предоставили с опозданием официальную информацию о появлении нового штамма COVID-19 в стране.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В мире продолжает распространяться новый опасный штамм — "омикрон". Его считают самой опасной мутацией коронавируса.
На прошлой неделе стало известно, что штамм проник в Узбекистан. Считается, что его "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая.
Фактически, первый случай заболевания "омикроном" выявили еще 7 января, однако объявили об этом только 9 января.
С чем это связано, объяснил первый заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Холмамат Норбоев.
"Штамм "омикрон", действительно, был впервые выявлен 7 января у иностранного гражданина, прилетевшего в Ташкент. Однако из-за того, что возникла необходимость проконсультироваться с ведущими мировыми экспертами по этому поводу и провести длительное обследование, официальное заявление было сделано спустя два дня", — заявил
он на брифинге.
По его словам, 200 человек, находившихся в одном самолете с мужчиной, поместили на карантин.
Из них 130 человек находятся дома, еще 70 граждан иностранных государств — в гостиницах.
Между тем в Узбекистане продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. На днях был установлен очередной антирекорд: +369 выявленных случаев заражения за день. Это новый максимум с октября прошлого года, когда количество пациентов начало снижаться.
Власти уже приняли меры, которые, как ожидается, позволят остановить распространение инфекции: с 15 января введут
новые правила для въезда в Узбекистан, медучреждения уже перевели
в режим повышенной готовности, в школах продлили каникулы, а в детских садах ограничили проведение массовых мероприятий.
При этом вводить жесткий карантин в Узбекистане пока не планируется.