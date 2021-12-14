https://uz.sputniknews.ru/20211214/zaschischaet-li-ot-shtamma-omikron-uzbeksko-kitayskaya-vaktsina-21780270.html
Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина
Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина
В мире продолжает бушевать новый опасный штамм COVID-19 — "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.
2021-12-14T10:26+0500
2021-12-14T10:26+0500
2021-12-14T10:28+0500
общество
вакцина
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что вакцина против коронавируса китайской биофармацевтической компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обеспечивает защиту от штамма "омикрон".Согласно последнему исследованию, "рекомбинантная вакцина обеспечивает хорошую защиту от штамма "омикрон".По словам ученых, препарат обеспечил 100% защиту от смерти и более 80% защиту от штамма "дельта".Можно ли доверять узбекско-китайской вакцине — замглавы СЭС ответил критикам препарата >>В феврале этого года компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны местных ученых во время испытаний препарата на территории республики. Препарат используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.К концу этого года власти рассчитывают, что полную вакцинацию пройдут 65-70% взрослого населения Узбекистана.Штамм "омикрон"Новую мутацию коронавируса "омикрон" обнаружили в Африке в начале ноября. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. Он отличается особой заразностью и высокими темпами распространения.Первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее. Позже подобная ситуацию произошла в Индии и Турции. В Великобритании между тем уже зафиксировали первый случай смерти от "омикрона".Читайте также:Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео >>Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото >>
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вакцина, штамм-омикрон
Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина
10:26 14.12.2021 (обновлено: 10:28 14.12.2021)
В мире продолжает бушевать новый опасный штамм COVID-19 — "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Лабораторные исследования показали, что вакцина против коронавируса китайской биофармацевтической компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обеспечивает защиту от штамма "омикрон".
"Результаты третьей фазы международного многоцентрового клинического исследования показали, что эффективность защиты рекомбинантной вакцины против коронавирусной инфекции составляет 81,43% от COVID-19 любой степени тяжести", — сообщили в компании.
Согласно последнему исследованию, "рекомбинантная вакцина обеспечивает хорошую защиту от штамма "омикрон".
По словам ученых, препарат обеспечил 100% защиту от смерти и более 80% защиту от штамма "дельта".
В феврале этого года компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны местных ученых во время испытаний препарата на территории республики.
Препарат используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике в том числе начали прививать
"Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена
добровольная ревакцинация от COVID-19.
К концу этого года власти рассчитывают, что полную вакцинацию пройдут
65-70% взрослого населения Узбекистана.
Штамм "омикрон"
Новую мутацию коронавируса "омикрон" обнаружили в Африке в начале ноября. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. Он отличается особой заразностью и высокими темпами распространения.
Первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее. Позже подобная ситуацию произошла в Индии и Турции.
В Великобритании между тем уже зафиксировали первый случай смерти от "омикрона".