https://uz.sputniknews.ru/20220112/stalo-izvestno-skolko-mujchin-i-jenschin-sredi-uzbekistantsev-22156617.html

Стало известно, сколько мужчин и женщин среди узбекистанцев

Стало известно, сколько мужчин и женщин среди узбекистанцев

Самые актуальные данные на 1 января 2022 года обнародовали в Государственном комитете по статистике.

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статистика

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Государственном комитете по статистике обнародовали данные о том, сколько мужчин и женщин насчитывается среди граждан Узбекистана. Согласно отчету Госкомстата, по данным на 1 января этого года в стране проживает больше мужчин - 17 744 150 (51,3%), чем женщин - 17 527 126 (49,7%).В 1991 году 50,6% постоянного населения страны составляли женщины. Новогодние именинники: сколько младенцев родилось 1 января >>В настоящее время всего на территории республике проживают 35 млн 271 тысяча 276 узбекистанцев (данные на 1 января 2021-го). В декабре прошлого года в Госкомстате заявили, что за последние пять лет численность населения Узбекистана выросла более чем на три млн человек.Читайте также:Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов >>Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных >>

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госкомстат, рождаемость, статистика