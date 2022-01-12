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Стало известно, сколько мужчин и женщин среди узбекистанцев
Стало известно, сколько мужчин и женщин среди узбекистанцев
Самые актуальные данные на 1 января 2022 года обнародовали в Государственном комитете по статистике.
2022-01-12T11:28+0500
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общество
госкомстат
рождаемость
статистика
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Государственном комитете по статистике обнародовали данные о том, сколько мужчин и женщин насчитывается среди граждан Узбекистана. Согласно отчету Госкомстата, по данным на 1 января этого года в стране проживает больше мужчин - 17 744 150 (51,3%), чем женщин - 17 527 126 (49,7%).В 1991 году 50,6% постоянного населения страны составляли женщины. Новогодние именинники: сколько младенцев родилось 1 января &gt;&gt;В настоящее время всего на территории республике проживают 35 млн 271 тысяча 276 узбекистанцев (данные на 1 января 2021-го). В декабре прошлого года в Госкомстате заявили, что за последние пять лет численность населения Узбекистана выросла более чем на три млн человек.Читайте также:Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов &gt;&gt;Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных &gt;&gt;
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госкомстат, рождаемость, статистика

Стало известно, сколько мужчин и женщин среди узбекистанцев

11:28 12.01.2022 (обновлено: 11:45 12.01.2022)
CC0 / Pixabay / Мужчина и женщина. Иллюстративное фото
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
CC0 / Pixabay /
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Самые актуальные данные на 1 января 2022 года обнародовали в Государственном комитете по статистике.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Государственном комитете по статистике обнародовали данные о том, сколько мужчин и женщин насчитывается среди граждан Узбекистана.
Согласно отчету Госкомстата, по данным на 1 января этого года в стране проживает больше мужчин - 17 744 150 (51,3%), чем женщин - 17 527 126 (49,7%).
В 1991 году 50,6% постоянного населения страны составляли женщины.
Новогодние именинники: сколько младенцев родилось 1 января >>
В настоящее время всего на территории республике проживают 35 млн 271 тысяча 276 узбекистанцев (данные на 1 января 2021-го).
В декабре прошлого года в Госкомстате заявили, что за последние пять лет численность населения Узбекистана выросла более чем на три млн человек.
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