https://uz.sputniknews.ru/20220112/spokoyno-li-seychas-na-uzbeksko-kazaxstanskoy-granitse-22164000.html
Спокойно ли сейчас на узбекско-казахстанской границе
Спокойно ли сейчас на узбекско-казахстанской границе
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года и стали большим испытанием для всей Центральной Азии.
2022-01-12T16:38+0500
2022-01-12T16:38+0500
2022-01-12T16:48+0500
беспорядки в казахстане
граница
центральная азия
казахстан
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Пограничники Узбекистана взаимодействуют с коллегами из Казахстана в обычном режиме.Об этом сообщил представитель пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, отвечая на вопрос о возможной активизации контактов на фоне проведения в Казахстане операции по ликвидации террористов и боевиков.Собеседник агентства уточнил, что обмен оперативной информацией также ведется в плановом порядке. В МИД раскрыли, есть ли узбекистанцы среди задержанных в Казахстане >>Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий >>
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граница, центральная азия, казахстан
Спокойно ли сейчас на узбекско-казахстанской границе
16:38 12.01.2022 (обновлено: 16:48 12.01.2022)
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года и стали большим испытанием для всего региона Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Пограничники Узбекистана взаимодействуют с коллегами из Казахстана в обычном режиме.
Об этом сообщил представитель пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, отвечая на вопрос о возможной активизации контактов на фоне проведения в Казахстане операции по ликвидации террористов и боевиков.
"В настоящий момент действует схема взаимодействия в обычном режиме", — сказал РИА Новости источник.
Собеседник агентства уточнил, что обмен оперативной информацией также ведется в плановом порядке.
"Каких-то дополнительных мероприятий не проводится", — добавил он.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.