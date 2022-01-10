https://uz.sputniknews.ru/20220110/ekspert-otsenil-slova-lukashenko-pro-uzbekistan-i-kazaxstanskiy-stsenariy-22126477.html

Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий

Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий

Лукашенко ранее призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане, пока не поздно. Есть информация о том, что Узбекистан может быть следующим.

2022-01-10T15:29+0500

2022-01-10T15:29+0500

2022-01-10T15:29+0500

беспорядки в казахстане

узбекистан

казахстан

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Ситуация в Узбекистане кардинальным образом отличается от ситуации в Казахстане, предпосылок для дестабилизации на узбекской территории нет.Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, комментируя слова Лукашенко.Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане.Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить.Как пояснил эксперт, в Узбекистане в принципе ситуация стабильная: все решения, как правило, принимаются с учетом если не общественного мнения, то с учетом реалий, которые адекватны уровню жизни населения.При этом Притчин считает, что следует посмотреть на региональную ситуацию в целом —на Афганистан, на события в Казахстане. Он добавил, что в Шымкенте в Казахстане тоже были беспорядки, а он находится в 100 километрах от Ташкента, поэтому возможна определенная инфильтрация узбекских граждан, которые могли принять участие в протестах в соседнем Казахстане.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>

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узбекистан, казахстан, александр лукашенко