Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий
© Sputnik / Vladislav Vodnev / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Vladislav Vodnev/
Лукашенко ранее призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане, пока не поздно.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Ситуация в Узбекистане кардинальным образом отличается от ситуации в Казахстане, предпосылок для дестабилизации на узбекской территории нет.
Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, комментируя слова Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане.
Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить.
"Глобально если говорить, понятно, что всегда есть возможность раскачать ситуацию. Но, если сравнивать текущую ситуацию в Узбекистане, то она кардинальным образом отличается от казахстанской: там нет никакого политического раскола, как это было в Казахстане накануне трагических событий, которые произошли", — сказал Притчин РИА Новости.
Как пояснил эксперт, в Узбекистане в принципе ситуация стабильная: все решения, как правило, принимаются с учетом если не общественного мнения, то с учетом реалий, которые адекватны уровню жизни населения.
"Так что в целом сейчас предпосылок серьезных для дестабилизации нет", — подчеркнул он.
При этом Притчин считает, что следует посмотреть на региональную ситуацию в целом —на Афганистан, на события в Казахстане.
Он добавил, что в Шымкенте в Казахстане тоже были беспорядки, а он находится в 100 километрах от Ташкента, поэтому возможна определенная инфильтрация узбекских граждан, которые могли принять участие в протестах в соседнем Казахстане.
"То есть, это не такая прямая увязка, но с учетом того, что огромное количество узбекских граждан работает, в том числе на юге Казахстана, инфильтрация определенная может быть людей, которые могли участвовать в беспорядках. Взаимозависимость в регионе присутствует. Но фундаментальных причин для какой-то дестабилизации в Узбекистане нет", — отметил Притчин.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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