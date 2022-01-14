https://uz.sputniknews.ru/20220114/prodyuser-iz-rossii-provel-master-klassy-dlya-studentov-tashkentskogo-vgika-22205023.html

Продюсер из России провел мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа

Продюсер из России провел мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа

Кинематографист из России поделился опытом и знаниями с начинающими коллегами из Ташкента.

2022-01-14T20:11+0500

2022-01-14T20:11+0500

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общество

студенты

мастер-класс

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российский продюсер кино и телевидения Павел Кириллов провел цикл лекций и практических занятий для студентов ташкентского филиала ВГИКа. В течение 10 дней, с 5 по 14 января, специалист рассказывал об особенностях профессии, поделился опытом с начинающими телевизионщиками, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Павел Кириллов преподает в Институте кино и телевидения (ГИТР) и Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). Он продюсирует полнометражные кинофильмы и сериалы для российских телеканалов. В числе его работ – проекты "Эмиграция", "Лучшие друзья", "Best friends", "Черные бушлаты", "На седьмом небе", "Школьный стрелок", "Концерт".Первый зарубежный филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) открылся в Ташкенте 1 октября прошлого года. Студенты учатся по двум специальностям: "драматургия" и "продюсерство".Читайте также:По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор >>Ташкент воспитает своих Меньшовых и Калатозовых: филиал ВГИКа запустят с ноября >>

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