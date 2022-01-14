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Продюсер из России провел мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа
Продюсер из России провел мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа
Кинематографист из России поделился опытом и знаниями с начинающими коллегами из Ташкента.
2022-01-14T20:11+0500
2022-01-14T20:11+0500
общество
студенты
мастер-класс
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российский продюсер кино и телевидения Павел Кириллов провел цикл лекций и практических занятий для студентов ташкентского филиала ВГИКа. В течение 10 дней, с 5 по 14 января, специалист рассказывал об особенностях профессии, поделился опытом с начинающими телевизионщиками, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Павел Кириллов преподает в Институте кино и телевидения (ГИТР) и Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). Он продюсирует полнометражные кинофильмы и сериалы для российских телеканалов. В числе его работ – проекты "Эмиграция", "Лучшие друзья", "Best friends", "Черные бушлаты", "На седьмом небе", "Школьный стрелок", "Концерт".Первый зарубежный филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) открылся в Ташкенте 1 октября прошлого года. Студенты учатся по двум специальностям: "драматургия" и "продюсерство".Читайте также:По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор &gt;&gt;Ташкент воспитает своих Меньшовых и Калатозовых: филиал ВГИКа запустят с ноября &gt;&gt;
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студенты, мастер-класс

Продюсер из России провел мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа

20:11 14.01.2022
© Sputnik / Григорий СысоевОткрытие скульптуры в память о знаменитых выпускниках ВГИКа
Открытие скульптуры в память о знаменитых выпускниках ВГИКа - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Кинематографист из России поделился опытом и знаниями с начинающими коллегами из Ташкента.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российский продюсер кино и телевидения Павел Кириллов провел цикл лекций и практических занятий для студентов ташкентского филиала ВГИКа.
В течение 10 дней, с 5 по 14 января, специалист рассказывал об особенностях профессии, поделился опытом с начинающими телевизионщиками, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Павел Кириллов преподает в Институте кино и телевидения (ГИТР) и Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). Он продюсирует полнометражные кинофильмы и сериалы для российских телеканалов.
В числе его работ – проекты "Эмиграция", "Лучшие друзья", "Best friends", "Черные бушлаты", "На седьмом небе", "Школьный стрелок", "Концерт".
Первый зарубежный филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) открылся в Ташкенте 1 октября прошлого года. Студенты учатся по двум специальностям: "драматургия" и "продюсерство".

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