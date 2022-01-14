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Работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников до 20 января
Работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников до 20 января
По данным Министерства здравоохранения, узбекистанцы с медицинским отводом могут не получать прививку.
2022-01-14T22:00+0500
2022-01-14T22:02+0500
общество
вакцина
вакцинация
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Власти Узбекистана призвали работодателей привить всех своих сотрудников от коронавируса до 20 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения."Согласно статье 113 Трудового кодекса, работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника от работы. В связи с этим, просим вас, обеспечить вакцинацию ваших сотрудников от коронавируса до 20 января 2022 года", – информируется в релизе.Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию &gt;&gt;В Минздраве также отметили, что в случае отказа работники не будут допущены к работе.Узбекистанцы с медицинским отводом могут не получать прививку, уточнили в министерстве.В республике массовая вакцинация населения стартовала 1 апреля 2021 года. Для граждан в настоящее время доступны несколько препаратов:C 17 ноября в стране также разрешена добровольная ревакцинация против COVID-19.Читайте также:Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург &gt;&gt;Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане &gt;&gt;
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вакцина, вакцинация, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников до 20 января

22:00 14.01.2022 (обновлено: 22:02 14.01.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19
Вакцинация от Covid-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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По данным Министерства здравоохранения, узбекистанцы с медицинским отводом могут не получать прививку.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Власти Узбекистана призвали работодателей привить всех своих сотрудников от коронавируса до 20 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Согласно статье 113 Трудового кодекса, работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника от работы. В связи с этим, просим вас, обеспечить вакцинацию ваших сотрудников от коронавируса до 20 января 2022 года", – информируется в релизе.
Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию >>
В Минздраве также отметили, что в случае отказа работники не будут допущены к работе.
Узбекистанцы с медицинским отводом могут не получать прививку, уточнили в министерстве.
В республике массовая вакцинация населения стартовала 1 апреля 2021 года. Для граждан в настоящее время доступны несколько препаратов:
узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001;
российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"
шведско-британскоий AstraZeneca;
американский Moderna;
американо-немецкий Pfizer/BioNTech;
китайский CoronaVac.
C 17 ноября в стране также разрешена добровольная ревакцинация против COVID-19.
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