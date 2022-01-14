https://uz.sputniknews.ru/20220114/rabotodateley-prizvali-vaktsinirovat-vsex-sotrudnikov-do-20-yanvarya-22206036.html

Работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников до 20 января

Работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников до 20 января

По данным Министерства здравоохранения, узбекистанцы с медицинским отводом могут не получать прививку.

2022-01-14T22:00+0500

2022-01-14T22:00+0500

2022-01-14T22:02+0500

общество

вакцина

вакцинация

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Власти Узбекистана призвали работодателей привить всех своих сотрудников от коронавируса до 20 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения."Согласно статье 113 Трудового кодекса, работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника от работы. В связи с этим, просим вас, обеспечить вакцинацию ваших сотрудников от коронавируса до 20 января 2022 года", – информируется в релизе.Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию >>В Минздраве также отметили, что в случае отказа работники не будут допущены к работе.Узбекистанцы с медицинским отводом могут не получать прививку, уточнили в министерстве.В республике массовая вакцинация населения стартовала 1 апреля 2021 года. Для граждан в настоящее время доступны несколько препаратов:C 17 ноября в стране также разрешена добровольная ревакцинация против COVID-19.Читайте также:Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

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вакцина, вакцинация, вакцинация от covid-19 в узбекистане