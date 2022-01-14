https://uz.sputniknews.ru/20220114/chto-razygrayut-sredi-uzbekistantsev-za-vaktsinatsiyu-22195665.html

Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию

Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию

Игры пройдут в январе, феврале и марте. Подробности — в материале.

2022-01-14T13:51+0500

2022-01-14T13:51+0500

2022-01-14T13:54+0500

общество

узбекистанцы

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Министерстве здравоохранения сообщили, какой приз разыграют среди узбекистанцев. Главной наградой станет автомобиль. Розыгрыш пройдет в январе, феврале и марте 2022 года.Однако участвовать в конкурсе смогут не все, а только те граждане, которые имеют сертификат о полной вакцинации. Пока неизвестно, какая именно модель авто будет разыграна.В Минздраве призвали граждан сделать прививку, поскольку она является важнейшей мерой по защите здоровья населения в период пандемии. Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона" >>Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.На прошлой неделе в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:Вакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер >>Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав>>

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узбекистанцы, вакцинация