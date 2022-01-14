Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220114/chto-razygrayut-sredi-uzbekistantsev-za-vaktsinatsiyu-22195665.html
Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию
Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию
Игры пройдут в январе, феврале и марте. Подробности — в материале.
2022-01-14T13:51+0500
2022-01-14T13:54+0500
общество
узбекистанцы
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22195936_146:105:1726:994_1920x0_80_0_0_a9a30d9181fd6d01806da0af30d85de2.jpg
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Министерстве здравоохранения сообщили, какой приз разыграют среди узбекистанцев. Главной наградой станет автомобиль. Розыгрыш пройдет в январе, феврале и марте 2022 года.Однако участвовать в конкурсе смогут не все, а только те граждане, которые имеют сертификат о полной вакцинации. Пока неизвестно, какая именно модель авто будет разыграна.В Минздраве призвали граждан сделать прививку, поскольку она является важнейшей мерой по защите здоровья населения в период пандемии. Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона" &gt;&gt;Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.На прошлой неделе в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:Вакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер &gt;&gt;Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав&gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22195936_345:73:1562:986_1920x0_80_0_0_eff4a1de5101383164095d926309f02d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистанцы, вакцинация

Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию

13:51 14.01.2022 (обновлено: 13:54 14.01.2022)
© Pixabay / qimonoПодарок, иллюстративное фото
Подарок, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Pixabay / qimono
Подписаться на
Розыгрыш пройдет в январе, феврале и марте. Подробности читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Министерстве здравоохранения сообщили, какой приз разыграют среди узбекистанцев.
Главной наградой станет автомобиль. Розыгрыш пройдет в январе, феврале и марте 2022 года.
Однако участвовать в конкурсе смогут не все, а только те граждане, которые имеют сертификат о полной вакцинации.
Пока неизвестно, какая именно модель авто будет разыграна.
В Минздраве призвали граждан сделать прививку, поскольку она является важнейшей мерой по защите здоровья населения в период пандемии.
Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона" >>

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
На прошлой неделе в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".
Читайте также:
Вакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер >>
Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав>>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:51Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию
13:27Власти ограничили пропуск через границу Узбекистана и Казахстана – причины
13:24США возглавили антиэкологическую гонку
12:36Как миротворцы ОДКБ покидают Казахстан — видео
12:18Число новых заболевших COVID растет — есть ли предел
12:10Почему Узбекистан не вступит в НАТО: 10 причин
11:31Имя руководителя времен СССР Шарафа Рашидова присвоили вузу в Самарканде
11:03Гигантский флаг Узбекистана пронесли по улицам Ферганы — видео
10:44Рыбоводческие кластеры появятся во всех регионах страны
09:56Как американец Сидней Джаксон сделал Узбекистан боксерской державой
09:47Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона"
09:14Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео
08:59Мирзиёев посетил Национальный центр управления обороной — фото
08:48Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана
08:30UzAirways возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Актобе
07:00Почему нельзя есть сыр каждый день
ВчераГлавные приметы на старый Новый год: что можно и нельзя делать
ВчераФото: как делают яркие ароматические палочки во Вьетнаме
ВчераМирзиёев отреагировал на заявление Лукашенко об уроках для Узбекистана
ВчераРоссия помахала Вашингтону и Брюсселю крылом нового ракетоносца