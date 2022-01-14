https://uz.sputniknews.ru/20220114/skolko-rossiyskix-kompaniy-smogut-postavlyat-rybu-i-myaso-v-uzbekistan-22204779.html

Сколько российских компаний смогут поставлять рыбу и мясо в Узбекистан

Сколько российских компаний смогут поставлять рыбу и мясо в Узбекистан

Федеральная служба надзора расширила перечень производителей животноводческой продукции для ее поставок на узбекский рынок.

2022-01-14T20:08+0500

2022-01-14T20:08+0500

2022-01-14T20:17+0500

общество

мясо

роспотребнадзор

рыба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22204712_0:98:1881:1156_1920x0_80_0_0_c6f900a52066cd2c6d672fae04c3f705.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции получили доступ на рынок Узбекистана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов >>"Россельхознадзором проведена работа по значительному расширению перечня российских производителей животноводческой продукции для поставок на рынок Республики Узбекистан. Согласно достигнутых ранее договоренностей Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции", - информируется в релизе.В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики >>По данным федеральной службы надзора, в общей сложности 262 российских предприятия теперь могут поставлять животноводческую продукцию в Узбекистан.Кроме того, в настоящее время не требуется включение российских молокоперерабатывающих предприятий в реестр утвержденных поставщиков. Такие же нормы распространяются и на предприятия, осуществляющие промежуточное хранение.Читайте также:"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности >>Узбекистан назвал главных "мясных" экспортеров >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мясо, роспотребнадзор, рыба