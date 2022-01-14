https://uz.sputniknews.ru/20220114/skolko-rossiyskix-kompaniy-smogut-postavlyat-rybu-i-myaso-v-uzbekistan-22204779.html
Сколько российских компаний смогут поставлять рыбу и мясо в Узбекистан
Сколько российских компаний смогут поставлять рыбу и мясо в Узбекистан
Федеральная служба надзора расширила перечень производителей животноводческой продукции для ее поставок на узбекский рынок.
2022-01-14T20:08+0500
2022-01-14T20:08+0500
2022-01-14T20:17+0500
общество
мясо
роспотребнадзор
рыба
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции получили доступ на рынок Узбекистана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов >>"Россельхознадзором проведена работа по значительному расширению перечня российских производителей животноводческой продукции для поставок на рынок Республики Узбекистан. Согласно достигнутых ранее договоренностей Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции", - информируется в релизе.В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики >>По данным федеральной службы надзора, в общей сложности 262 российских предприятия теперь могут поставлять животноводческую продукцию в Узбекистан.Кроме того, в настоящее время не требуется включение российских молокоперерабатывающих предприятий в реестр утвержденных поставщиков. Такие же нормы распространяются и на предприятия, осуществляющие промежуточное хранение.Читайте также:"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности >>Узбекистан назвал главных "мясных" экспортеров >>
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мясо, роспотребнадзор, рыба
Сколько российских компаний смогут поставлять рыбу и мясо в Узбекистан
20:08 14.01.2022 (обновлено: 20:17 14.01.2022)
Россельхознадзор расширил перечень российских производителей животноводческой продукции для ее поставок на узбекский рынок.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik.
Еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции получили доступ на рынок Узбекистана, сообщает
пресс-служба Россельхознадзора.
"Россельхознадзором проведена работа по значительному расширению перечня российских производителей животноводческой продукции для поставок на рынок Республики Узбекистан. Согласно достигнутых ранее договоренностей Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции", - информируется в релизе.
По данным федеральной службы надзора, в общей сложности 262 российских предприятия теперь могут поставлять животноводческую продукцию в Узбекистан.
Кроме того, в настоящее время не требуется включение российских молокоперерабатывающих предприятий в реестр утвержденных поставщиков. Такие же нормы распространяются и на предприятия, осуществляющие промежуточное хранение.