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Сколько российских компаний смогут поставлять рыбу и мясо в Узбекистан
Сколько российских компаний смогут поставлять рыбу и мясо в Узбекистан
Федеральная служба надзора расширила перечень производителей животноводческой продукции для ее поставок на узбекский рынок.
2022-01-14T20:08+0500
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общество
мясо
роспотребнадзор
рыба
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции получили доступ на рынок Узбекистана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов &gt;&gt;"Россельхознадзором проведена работа по значительному расширению перечня российских производителей животноводческой продукции для поставок на рынок Республики Узбекистан. Согласно достигнутых ранее договоренностей Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции", - информируется в релизе.В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики &gt;&gt;По данным федеральной службы надзора, в общей сложности 262 российских предприятия теперь могут поставлять животноводческую продукцию в Узбекистан.Кроме того, в настоящее время не требуется включение российских молокоперерабатывающих предприятий в реестр утвержденных поставщиков. Такие же нормы распространяются и на предприятия, осуществляющие промежуточное хранение.Читайте также:"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности &gt;&gt;Узбекистан назвал главных "мясных" экспортеров &gt;&gt;
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мясо, роспотребнадзор, рыба

Сколько российских компаний смогут поставлять рыбу и мясо в Узбекистан

20:08 14.01.2022 (обновлено: 20:17 14.01.2022)
© Pexels/Eiliv AceronМясо
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Pexels/Eiliv Aceron
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Россельхознадзор расширил перечень российских производителей животноводческой продукции для ее поставок на узбекский рынок.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции получили доступ на рынок Узбекистана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов >>
"Россельхознадзором проведена работа по значительному расширению перечня российских производителей животноводческой продукции для поставок на рынок Республики Узбекистан. Согласно достигнутых ранее договоренностей Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции", - информируется в релизе.
В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики >>
По данным федеральной службы надзора, в общей сложности 262 российских предприятия теперь могут поставлять животноводческую продукцию в Узбекистан.
Кроме того, в настоящее время не требуется включение российских молокоперерабатывающих предприятий в реестр утвержденных поставщиков. Такие же нормы распространяются и на предприятия, осуществляющие промежуточное хранение.
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