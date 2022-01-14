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В Узбекистан экстрадирован участник крупного теракта 1999 года
В Узбекистан экстрадирован участник крупного теракта 1999 года
Мужчина родился в Ташкентской области в 1967 году. Он проходил боевую подготовку в Чечне в 1998-м.
2022-01-14T14:13+0500
2022-01-14T14:16+0500
происшествия
задержание
борьба с терроризмом
террористы
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В одной из стран СНГ оперативники задержали участника террористической организации "Исламское движение Туркестана"* родом из Узбекистана. Он находился в розыске в течение 23 лет. Теперь его экстрадировали на родину, передает информационное агентство УзА.Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца &gt;&gt;Известно, что мужчина родился в Ташкентской области в 1967 году. Он проходил боевую подготовку в Чечне в 1998-м. Также задержанный участвовал в террористических актах, совершенных 16 февраля 1999 года в столице. В марте того же года злоумышленник уехал за границу.Кроме того, он отправлял членов террористической организации "Исламское движение Туркестана"* в лагеря подготовки боевиков, образованные террористом Хаттабом в Чечне.Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года &gt;&gt;Отмечается, что в ноябре 2001-го он получил гражданство одного из государств СНГ на основании поддельных документов, оформленных на другое имя, и скрывался на территории этой страны.В настоящее время по данному факту проводится расследование. * - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация. Читайте также: Россия экстрадировала в Узбекистан 10 рецидивистов &gt;&gt;Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске &gt;&gt;
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задержание, борьба с терроризмом, террористы

В Узбекистан экстрадирован участник крупного теракта 1999 года

14:13 14.01.2022 (обновлено: 14:16 14.01.2022)
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В ноябре 2001 года он получил гражданство одного из государств СНГ на основании поддельных документов, оформленных на другое имя.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В одной из стран СНГ оперативники задержали участника террористической организации "Исламское движение Туркестана"* родом из Узбекистана. Он находился в розыске в течение 23 лет. Теперь его экстрадировали на родину, передает информационное агентство УзА.
Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца >>
Известно, что мужчина родился в Ташкентской области в 1967 году. Он проходил боевую подготовку в Чечне в 1998-м. Также задержанный участвовал в террористических актах, совершенных 16 февраля 1999 года в столице. В марте того же года злоумышленник уехал за границу.
Кроме того, он отправлял членов террористической организации "Исламское движение Туркестана"* в лагеря подготовки боевиков, образованные террористом Хаттабом в Чечне.
Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года >>
Отмечается, что в ноябре 2001-го он получил гражданство одного из государств СНГ на основании поддельных документов, оформленных на другое имя, и скрывался на территории этой страны.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
* - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.
Читайте также:
Россия экстрадировала в Узбекистан 10 рецидивистов >>
Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске >>
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