https://uz.sputniknews.ru/20220114/v-uzbekistan-ekstradirovan-uchastnik-krupnogo-terakta-1999-goda-22196584.html
В Узбекистан экстрадирован участник крупного теракта 1999 года
В Узбекистан экстрадирован участник крупного теракта 1999 года
Мужчина родился в Ташкентской области в 1967 году. Он проходил боевую подготовку в Чечне в 1998-м.
2022-01-14T14:13+0500
2022-01-14T14:13+0500
2022-01-14T14:16+0500
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задержание
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В одной из стран СНГ оперативники задержали участника террористической организации "Исламское движение Туркестана"* родом из Узбекистана. Он находился в розыске в течение 23 лет. Теперь его экстрадировали на родину, передает информационное агентство УзА.Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца >>Известно, что мужчина родился в Ташкентской области в 1967 году. Он проходил боевую подготовку в Чечне в 1998-м. Также задержанный участвовал в террористических актах, совершенных 16 февраля 1999 года в столице. В марте того же года злоумышленник уехал за границу.Кроме того, он отправлял членов террористической организации "Исламское движение Туркестана"* в лагеря подготовки боевиков, образованные террористом Хаттабом в Чечне.Спецслужбы задержали участника ташкентских терактов 1999 года >>Отмечается, что в ноябре 2001-го он получил гражданство одного из государств СНГ на основании поддельных документов, оформленных на другое имя, и скрывался на территории этой страны.В настоящее время по данному факту проводится расследование. * - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация. Читайте также: Россия экстрадировала в Узбекистан 10 рецидивистов >>Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске >>
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задержание, борьба с терроризмом, террористы
В Узбекистан экстрадирован участник крупного теракта 1999 года
14:13 14.01.2022 (обновлено: 14:16 14.01.2022)
В ноябре 2001 года он получил гражданство одного из государств СНГ на основании поддельных документов, оформленных на другое имя.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik.
В одной из стран СНГ оперативники задержали участника террористической организации "Исламское движение Туркестана"* родом из Узбекистана. Он находился в розыске в течение 23 лет. Теперь его экстрадировали на родину, передает
информационное агентство УзА.
Известно, что мужчина родился в Ташкентской области в 1967 году. Он проходил боевую подготовку в Чечне в 1998-м. Также задержанный участвовал в террористических актах, совершенных 16 февраля 1999 года в столице. В марте того же года злоумышленник уехал за границу.
Кроме того, он отправлял членов террористической организации "Исламское движение Туркестана"* в лагеря подготовки боевиков, образованные террористом Хаттабом в Чечне.
Отмечается, что в ноябре 2001-го он получил гражданство одного из государств СНГ на основании поддельных документов, оформленных на другое имя, и скрывался на территории этой страны.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
* - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.