https://uz.sputniknews.ru/20220115/mojet-li-koronavirus-sprovotsirovat-lishniy-ves--endokrinolog-22203214.html

Может ли коронавирус спровоцировать лишний вес – эндокринолог

Может ли коронавирус спровоцировать лишний вес – эндокринолог

Полное восстановление организма после COVID-19 обычно длится шесть месяцев. Одно из последствий инфекции – изменение веса

2022-01-15T09:00+0500

2022-01-15T09:00+0500

2022-01-15T09:00+0500

это интересно

лишний вес

коронавирус covid-19

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Коронавирусная инфекция чревата различными побочными эффектами, включая одышку, обострение хронических заболеваний или изменения веса. Так, перенеся COVID-19, человек может сильно похудеть, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Юрий Потешкин. Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург >>По словам врача, во время инфекционных заболеваний люди часто теряют аппетит и принимают пищу реже, чем обычно, из-за чего вес снижается. "Паниковать не нужно", - говорит Юрий Потешкин и рекомендует включить в рацион питания продукты, содержащие белки, чтобы у человека появилась энергия. Однако часто коронавирус вызывает и прибавку в весе, отмечает доктор Потешкин. Дело в том, что во время заболевания люди мало двигаются, к тому же употребляют в пищу значительное количество жиров. Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога >>"Человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых запастись энергией", - считает Юрий Потешкин, уточняя, что такое поведение типично для любых заболеваний. В результате вес человека может увеличиться на 10-15%. Чтобы восстановить прежнюю форму, нужно постепенно увеличивать объемы физической нагрузки уже в период реабилитации от COVID-19, а также следить за питанием. Полное восстановление организма после коронавируса занимает полгода, говорит врач.Читайте также:Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>Проценко заявил о важной особенности распространения омикрон-штамма >>

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лишний вес, коронавирус covid-19