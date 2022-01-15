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Может ли коронавирус спровоцировать лишний вес – эндокринолог
Может ли коронавирус спровоцировать лишний вес – эндокринолог
Полное восстановление организма после COVID-19 обычно длится шесть месяцев. Одно из последствий инфекции – изменение веса
2022-01-15T09:00+0500
2022-01-15T09:00+0500
это интересно
лишний вес
коронавирус covid-19
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Коронавирусная инфекция чревата различными побочными эффектами, включая одышку, обострение хронических заболеваний или изменения веса. Так, перенеся COVID-19, человек может сильно похудеть, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Юрий Потешкин. Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург &gt;&gt;По словам врача, во время инфекционных заболеваний люди часто теряют аппетит и принимают пищу реже, чем обычно, из-за чего вес снижается. "Паниковать не нужно", - говорит Юрий Потешкин и рекомендует включить в рацион питания продукты, содержащие белки, чтобы у человека появилась энергия. Однако часто коронавирус вызывает и прибавку в весе, отмечает доктор Потешкин. Дело в том, что во время заболевания люди мало двигаются, к тому же употребляют в пищу значительное количество жиров. Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога &gt;&gt;"Человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых запастись энергией", - считает Юрий Потешкин, уточняя, что такое поведение типично для любых заболеваний. В результате вес человека может увеличиться на 10-15%. Чтобы восстановить прежнюю форму, нужно постепенно увеличивать объемы физической нагрузки уже в период реабилитации от COVID-19, а также следить за питанием. Полное восстановление организма после коронавируса занимает полгода, говорит врач.Читайте также:Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане &gt;&gt;Проценко заявил о важной особенности распространения омикрон-штамма &gt;&gt;
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лишний вес, коронавирус covid-19

Может ли коронавирус спровоцировать лишний вес – эндокринолог

09:00 15.01.2022
© Pexels/SHVETS productionВесы
Весы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2022
© Pexels/SHVETS production
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Полное восстановление организма после COVID-19 обычно длится шесть месяцев. Одно из последствий инфекции – изменение веса
Коронавирусная инфекция чревата различными побочными эффектами, включая одышку, обострение хронических заболеваний или изменения веса.
Так, перенеся COVID-19, человек может сильно похудеть, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Юрий Потешкин.
Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург >>
По словам врача, во время инфекционных заболеваний люди часто теряют аппетит и принимают пищу реже, чем обычно, из-за чего вес снижается.
"Паниковать не нужно", - говорит Юрий Потешкин и рекомендует включить в рацион питания продукты, содержащие белки, чтобы у человека появилась энергия. Однако часто коронавирус вызывает и прибавку в весе, отмечает доктор Потешкин. Дело в том, что во время заболевания люди мало двигаются, к тому же употребляют в пищу значительное количество жиров.
Как коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога >>
"Человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых запастись энергией", - считает Юрий Потешкин, уточняя, что такое поведение типично для любых заболеваний.
В результате вес человека может увеличиться на 10-15%. Чтобы восстановить прежнюю форму, нужно постепенно увеличивать объемы физической нагрузки уже в период реабилитации от COVID-19, а также следить за питанием. Полное восстановление организма после коронавируса занимает полгода, говорит врач.
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