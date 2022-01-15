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Самозанятых узбекистанцев стало в два раза больше
Самозанятых узбекистанцев стало в два раза больше
Об этом стало известно в ходе видеоконференции президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с официальными представителями различных госструктур республики.
2022-01-15T13:36+0500
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экономика
узбекистан
шавкат мирзиёев
ввп
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане количество самозанятых граждан возросло с 500 тысяч до 1,2 млн человек, заявил лидер страны Шавкат Мирзиёев в рамках проходящей видеоконференции."Число самозанятых увеличилось на 700 тысяч, до 1,2 млн человек", - слова президента приводит его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Кроме того, в регионах республики начали работать 100 тысяч новых предпринимателей.Как Узбекистану побороть безработицу среди молодежи &gt;&gt;Помимо этого, благодаря системе Махаллабай 583 тысячи нуждающихся семей из "Железной тетради" получили стабильный доход. По словам президента, 2022 год был объявлен Годом человеческого достоинства и активного соседства. В связи с этим событием, 2022-й должен стать годом кардинальных перемен во всех махаллях республики, заключил президент. Ранее Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам обеспечения устойчивой работы отраслей экономики и коммунальной сферы сообщил, что Валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в 2021 году увеличился на 7%.Читайте также:Медсестрам разрешат работать в качестве самозанятых &gt;&gt;В Узбекистане создаются Центры разового труда &gt;&gt;
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узбекистан, шавкат мирзиёев, ввп, мирзиёев

Самозанятых узбекистанцев стало в два раза больше

13:36 15.01.2022 (обновлено: 13:38 15.01.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровРезьба по дереву
Резьба по дереву - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Об этом стало известно в ходе видеоконференции президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с официальными представителями различных госструктур республики.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане количество самозанятых граждан возросло с 500 тысяч до 1,2 млн человек, заявил лидер страны Шавкат Мирзиёев в рамках проходящей видеоконференции.
"Число самозанятых увеличилось на 700 тысяч, до 1,2 млн человек", - слова президента приводит его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Кроме того, в регионах республики начали работать 100 тысяч новых предпринимателей.
Как Узбекистану побороть безработицу среди молодежи >>
Помимо этого, благодаря системе Махаллабай 583 тысячи нуждающихся семей из "Железной тетради" получили стабильный доход.
По словам президента, 2022 год был объявлен Годом человеческого достоинства и активного соседства. В связи с этим событием, 2022-й должен стать годом кардинальных перемен во всех махаллях республики, заключил президент.
Ранее Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам обеспечения устойчивой работы отраслей экономики и коммунальной сферы сообщил, что Валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в 2021 году увеличился на 7%.
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