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Самозанятых узбекистанцев стало в два раза больше
Самозанятых узбекистанцев стало в два раза больше
Об этом стало известно в ходе видеоконференции президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с официальными представителями различных госструктур республики.
2022-01-15T13:36+0500
2022-01-15T13:36+0500
2022-01-15T13:38+0500
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане количество самозанятых граждан возросло с 500 тысяч до 1,2 млн человек, заявил лидер страны Шавкат Мирзиёев в рамках проходящей видеоконференции."Число самозанятых увеличилось на 700 тысяч, до 1,2 млн человек", - слова президента приводит его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Кроме того, в регионах республики начали работать 100 тысяч новых предпринимателей.Как Узбекистану побороть безработицу среди молодежи >>Помимо этого, благодаря системе Махаллабай 583 тысячи нуждающихся семей из "Железной тетради" получили стабильный доход. По словам президента, 2022 год был объявлен Годом человеческого достоинства и активного соседства. В связи с этим событием, 2022-й должен стать годом кардинальных перемен во всех махаллях республики, заключил президент. Ранее Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам обеспечения устойчивой работы отраслей экономики и коммунальной сферы сообщил, что Валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в 2021 году увеличился на 7%.Читайте также:Медсестрам разрешат работать в качестве самозанятых >>В Узбекистане создаются Центры разового труда >>
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узбекистан, шавкат мирзиёев, ввп, мирзиёев
Самозанятых узбекистанцев стало в два раза больше
13:36 15.01.2022 (обновлено: 13:38 15.01.2022)
Об этом стало известно в ходе видеоконференции президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с официальными представителями различных госструктур республики.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане количество самозанятых граждан возросло с 500 тысяч до 1,2 млн человек, заявил лидер страны Шавкат Мирзиёев в рамках проходящей видеоконференции.
"Число самозанятых увеличилось на 700 тысяч, до 1,2 млн человек", - слова президента приводит
его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Кроме того, в регионах республики начали работать 100 тысяч новых предпринимателей.
Помимо этого, благодаря системе Махаллабай 583 тысячи нуждающихся семей из "Железной тетради" получили стабильный доход.
По словам президента, 2022 год был объявлен Годом человеческого достоинства и активного соседства. В связи с этим событием, 2022-й должен стать годом кардинальных перемен во всех махаллях республики, заключил президент.
Ранее Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам обеспечения устойчивой работы отраслей экономики и коммунальной сферы сообщил
, что Валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в 2021 году увеличился на 7%.