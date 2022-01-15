https://uz.sputniknews.ru/20220115/samozanyatyx-uzbekistantsev-stalo-v-dva-raza-bolshe-22207865.html

Самозанятых узбекистанцев стало в два раза больше

Самозанятых узбекистанцев стало в два раза больше

Об этом стало известно в ходе видеоконференции президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с официальными представителями различных госструктур республики.

2022-01-15T13:36+0500

2022-01-15T13:36+0500

2022-01-15T13:38+0500

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане количество самозанятых граждан возросло с 500 тысяч до 1,2 млн человек, заявил лидер страны Шавкат Мирзиёев в рамках проходящей видеоконференции."Число самозанятых увеличилось на 700 тысяч, до 1,2 млн человек", - слова президента приводит его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Кроме того, в регионах республики начали работать 100 тысяч новых предпринимателей.Как Узбекистану побороть безработицу среди молодежи >>Помимо этого, благодаря системе Махаллабай 583 тысячи нуждающихся семей из "Железной тетради" получили стабильный доход. По словам президента, 2022 год был объявлен Годом человеческого достоинства и активного соседства. В связи с этим событием, 2022-й должен стать годом кардинальных перемен во всех махаллях республики, заключил президент. Ранее Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам обеспечения устойчивой работы отраслей экономики и коммунальной сферы сообщил, что Валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в 2021 году увеличился на 7%.Читайте также:Медсестрам разрешат работать в качестве самозанятых >>В Узбекистане создаются Центры разового труда >>

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