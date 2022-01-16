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Абсолютный максимум близко: в Минздраве озвучили данные по COVID-19
Абсолютный максимум близко: в Минздраве озвучили данные по COVID-19
В субботу от коронавируса скончались два пациента, общее число умерших составляет 1515.
2022-01-16T11:10+0500
2022-01-16T12:55+0500
общество
минздрав узбекистана
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Заболевших коронавирусом в Узбекистане за прошедшие сутки стало больше еще на 912 человек. Стремительный рост числа новых пациентов отмечается восьмой день подряд. В Минздраве пока не объяснили, с чем может быть связан такой скачок.Половина заразившихся — жители Ташкента. С начала распространения опасного вируса в Узбекистане, зафиксировано 205 085 случаев заражений. При этом в Министерстве здравоохранения напомнили про максимальную цифру — она была отмечена 5 августа 2021 года, тогда COVID-19 выявили сразу у 974 человек.В субботу от коронавируса скончались два пациента, общее число умерших составляет 1515.Выздоровевших в стране уже 198 745. Накануне из больниц были выписаны 462 человека. Сейчас на лечении остаются 4 825 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Общий фонд коек для них составляет 20 тысяч.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID может быть увеличено, если того потребует ситуация. Республика располагает возможностями увеличить количество мест до 32 тысяч.Накануне в Минздраве опубликовали список и адреса 12 специальных COVID-поликлиник, расположенных в столице.Читайте также:Работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников до 20 января &gt;&gt;Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург &gt;&gt;
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минздрав узбекистана, коронавирус covid-19

Абсолютный максимум близко: в Минздраве озвучили данные по COVID-19

11:10 16.01.2022 (обновлено: 12:55 16.01.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ
ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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В субботу от коронавируса скончались два пациента, общее число умерших составляет 1515.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Заболевших коронавирусом в Узбекистане за прошедшие сутки стало больше еще на 912 человек. Стремительный рост числа новых пациентов отмечается восьмой день подряд. В Минздраве пока не объяснили, с чем может быть связан такой скачок.
Половина заразившихся — жители Ташкента. С начала распространения опасного вируса в Узбекистане, зафиксировано 205 085 случаев заражений. При этом в Министерстве здравоохранения напомнили про максимальную цифру — она была отмечена 5 августа 2021 года, тогда COVID-19 выявили сразу у 974 человек.
В субботу от коронавируса скончались два пациента, общее число умерших составляет 1515.
Выздоровевших в стране уже 198 745. Накануне из больниц были выписаны 462 человека. Сейчас на лечении остаются 4 825 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Общий фонд коек для них составляет 20 тысяч.
Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID может быть увеличено, если того потребует ситуация. Республика располагает возможностями увеличить количество мест до 32 тысяч.
Накануне в Минздраве опубликовали список и адреса 12 специальных COVID-поликлиник, расположенных в столице.

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