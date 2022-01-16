https://uz.sputniknews.ru/20220116/absolyutnyy-maksimum-blizko-v-minzdrave-ozvuchili-dannye-po-covid-19-22213434.html

Абсолютный максимум близко: в Минздраве озвучили данные по COVID-19

Абсолютный максимум близко: в Минздраве озвучили данные по COVID-19

В субботу от коронавируса скончались два пациента, общее число умерших составляет 1515.

2022-01-16T11:10+0500

2022-01-16T11:10+0500

2022-01-16T12:55+0500

общество

минздрав узбекистана

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Заболевших коронавирусом в Узбекистане за прошедшие сутки стало больше еще на 912 человек. Стремительный рост числа новых пациентов отмечается восьмой день подряд. В Минздраве пока не объяснили, с чем может быть связан такой скачок.Половина заразившихся — жители Ташкента. С начала распространения опасного вируса в Узбекистане, зафиксировано 205 085 случаев заражений. При этом в Министерстве здравоохранения напомнили про максимальную цифру — она была отмечена 5 августа 2021 года, тогда COVID-19 выявили сразу у 974 человек.В субботу от коронавируса скончались два пациента, общее число умерших составляет 1515.Выздоровевших в стране уже 198 745. Накануне из больниц были выписаны 462 человека. Сейчас на лечении остаются 4 825 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Общий фонд коек для них составляет 20 тысяч.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID может быть увеличено, если того потребует ситуация. Республика располагает возможностями увеличить количество мест до 32 тысяч.Накануне в Минздраве опубликовали список и адреса 12 специальных COVID-поликлиник, расположенных в столице.Читайте также:Работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников до 20 января >>Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург >>

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минздрав узбекистана, коронавирус covid-19