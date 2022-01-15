Общество
Обнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте
17:43 15.01.2022 (обновлено: 19:09 15.01.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков/
По данным Минздрава, всего в Ташкенте открыли 12 спецклиник, по одной в каждом районе города.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список специальных COVID-поликлиник, расположенных в столице.
По данным Минздрава, всего в Ташкенте открыли 12 спецклиник, по одной в каждом районе города.
Адреса COVID-поликлиник Ташкента
Бектемирская районная центральная многопрофильная поликлиника. Бектемирский район, Водникский район, 75.
Фтизиологический диспансер №5. Мирабадский район, улица 8 марта, 58.
Семейная поликлиника №23. Учтепинский район, улица Чакмони, 14аа.
Первый противотуберкулезный диспансер. Мирзо-Улугбекский район,
А. Югнаки, 15.
А. Югнаки, 15.
Семейная поликлиника №58. Яккасарайский район, улица А. Каххара, 44.
Семейная поликлиника №11. Сергелийский район, улица Чоштепа, 147.
Третий противотуберкулезный диспансер. Алмазарский район, улица Уста Ширин, 1-й квартал, 3.
Ташкентский городской центр фтизиатрии и пульмонологии. Чиланзарский район, Лутфи 7, дом 33, квартира 1.
Четвертый противотуберкулезный диспансер. Юнусабадский район, 3-й тупик, улица Ниязбека, 6.
Семейная поликлиника №42. Шайхантахурский район, улица Тахтапул, 14-а.
Второй фтизиатрический диспансер. Яшнабадский район, улица Мургаб, 93.
Ташкентский городской кожно-генитальный диспансер. Янгихайотский район, улица Юлдаш 7, дом 23.
Согласно статистике министерства на 14 января, в стране выявлены 876 новых случаев заражения коронавирусом, из них 450 - в Ташкенте. Общее число заболевших достигло 204 176, умерших - 1513, выздоровевших - 198 283.
В связи с резким увеличением роста числа заболевших COVID-19 и обнаружением в стране омикрон-штамма, власти приняли решение ввести в аэропортах Узбекистана с 15 января обязательные экспресс-тесты на коронавирус. Их цена варьируется в пределах $5 (чуть больше 54 тысяч сумов).
Кроме того, работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников от COVID до 20 января включительно. В случае, если человек откажется от прививки, его могут отстранить от работы. Исключение составляют только граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации.
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