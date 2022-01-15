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Обнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте
Обнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте
По данным Минздрава, всего в Ташкенте открыли 12 спецклиник, по одной в каждом районе города.
2022-01-15T17:43+0500
2022-01-15T19:09+0500
общество
ташкент
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список специальных COVID-поликлиник, расположенных в столице. По данным Минздрава, всего в Ташкенте открыли 12 спецклиник, по одной в каждом районе города. Адреса COVID-поликлиник ТашкентаСогласно статистике министерства на 14 января, в стране выявлены 876 новых случаев заражения коронавирусом, из них 450 - в Ташкенте. Общее число заболевших достигло 204 176, умерших - 1513, выздоровевших - 198 283.Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию &gt;&gt;В связи с резким увеличением роста числа заболевших COVID-19 и обнаружением в стране омикрон-штамма, власти приняли решение ввести в аэропортах Узбекистана с 15 января обязательные экспресс-тесты на коронавирус. Их цена варьируется в пределах $5 (чуть больше 54 тысяч сумов).Кроме того, работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников от COVID до 20 января включительно. В случае, если человек откажется от прививки, его могут отстранить от работы. Исключение составляют только граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации. Читайте также:Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане &gt;&gt;Снова максимум по COVID: тревожная статистика от Минздрава &gt;&gt;
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ташкент, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане

Обнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте

17:43 15.01.2022 (обновлено: 19:09 15.01.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в больнице
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© Sputnik / Алексей Сухоруков
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По данным Минздрава, всего в Ташкенте открыли 12 спецклиник, по одной в каждом районе города.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список специальных COVID-поликлиник, расположенных в столице.
По данным Минздрава, всего в Ташкенте открыли 12 спецклиник, по одной в каждом районе города.

Адреса COVID-поликлиник Ташкента

Бектемирская районная центральная многопрофильная поликлиника. Бектемирский район, Водникский район, 75.
Фтизиологический диспансер №5. Мирабадский район, улица 8 марта, 58.
Семейная поликлиника №23. Учтепинский район, улица Чакмони, 14аа.
Первый противотуберкулезный диспансер. Мирзо-Улугбекский район,
А. Югнаки, 15.
Семейная поликлиника №58. Яккасарайский район, улица А. Каххара, 44.
Семейная поликлиника №11. Сергелийский район, улица Чоштепа, 147.
Третий противотуберкулезный диспансер. Алмазарский район, улица Уста Ширин, 1-й квартал, 3.
Ташкентский городской центр фтизиатрии и пульмонологии. Чиланзарский район, Лутфи 7, дом 33, квартира 1.
Четвертый противотуберкулезный диспансер. Юнусабадский район, 3-й тупик, улица Ниязбека, 6.
Семейная поликлиника №42. Шайхантахурский район, улица Тахтапул, 14-а.
Второй фтизиатрический диспансер. Яшнабадский район, улица Мургаб, 93.
Ташкентский городской кожно-генитальный диспансер. Янгихайотский район, улица Юлдаш 7, дом 23.
Согласно статистике министерства на 14 января, в стране выявлены 876 новых случаев заражения коронавирусом, из них 450 - в Ташкенте. Общее число заболевших достигло 204 176, умерших - 1513, выздоровевших - 198 283.
Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию >>
В связи с резким увеличением роста числа заболевших COVID-19 и обнаружением в стране омикрон-штамма, власти приняли решение ввести в аэропортах Узбекистана с 15 января обязательные экспресс-тесты на коронавирус. Их цена варьируется в пределах $5 (чуть больше 54 тысяч сумов).
Кроме того, работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников от COVID до 20 января включительно. В случае, если человек откажется от прививки, его могут отстранить от работы. Исключение составляют только граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации.
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