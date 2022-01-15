https://uz.sputniknews.ru/20220115/obnarodovan-spisok-spetsialnyx-covid-poliklinik-v-tashkente-22210161.html

Обнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте

Обнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте

По данным Минздрава, всего в Ташкенте открыли 12 спецклиник, по одной в каждом районе города.

2022-01-15T17:43+0500

2022-01-15T17:43+0500

2022-01-15T19:09+0500

общество

ташкент

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22168972_0:0:2350:1322_1920x0_80_0_0_dd1bcffc398529d7f7f926083fd71942.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список специальных COVID-поликлиник, расположенных в столице. По данным Минздрава, всего в Ташкенте открыли 12 спецклиник, по одной в каждом районе города. Адреса COVID-поликлиник ТашкентаСогласно статистике министерства на 14 января, в стране выявлены 876 новых случаев заражения коронавирусом, из них 450 - в Ташкенте. Общее число заболевших достигло 204 176, умерших - 1513, выздоровевших - 198 283.Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию >>В связи с резким увеличением роста числа заболевших COVID-19 и обнаружением в стране омикрон-штамма, власти приняли решение ввести в аэропортах Узбекистана с 15 января обязательные экспресс-тесты на коронавирус. Их цена варьируется в пределах $5 (чуть больше 54 тысяч сумов).Кроме того, работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников от COVID до 20 января включительно. В случае, если человек откажется от прививки, его могут отстранить от работы. Исключение составляют только граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации. Читайте также:Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>Снова максимум по COVID: тревожная статистика от Минздрава >>

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане