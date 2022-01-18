https://uz.sputniknews.ru/20220118/mid-oproverg-novost-o-zaderjanii-uzbekistantsa-v-kazaxstane-22253621.html

МИД опроверг новость о задержании узбекистанца в Казахстане

МИД опроверг новость о задержании узбекистанца в Казахстане

Среди задержанных участников массовых беспорядков в Казахстане нет узбекистанцев, сообщили в МИД.

2022-01-18T13:56+0500

2022-01-18T13:56+0500

2022-01-18T13:56+0500

беспорядки в казахстане

казахстан

беспорядки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/09/22115730_0:64:3191:1858_1920x0_80_0_0_118b557bdf4e00b8878ec1eeac96f1e1.jpg

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Гражданин, которого задержали на казахско-узбекской границе и заподозрили в участии в беспорядках в Казахстане, не является узбекистанцем. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов.Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщал, что пограничники задержали гражданина Узбекистана при попытке выехать на родину. На его спине было ранение, предположительно от резиновой пули, а в телефоне – видеоматериалы с места массовых беспорядков."Согласно полученным генеральным консульством Республики Узбекистан в Алматы от пресс-службы комитета национальной безопасности Республики Казахстан данным, задержанное лицо не является гражданином Республики Узбекистан", – написал Кабулжанов в своем Telegram-канале.Неделю назад в МИД Узбекистана заявили, что не получали информации от казахстанской стороны о задержании сограждан во время беспорядков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Мирзиёев и Токаев оценили, как будут дальше развиваться события в Казахстане >>

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, беспорядки