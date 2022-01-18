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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220118/mid-oproverg-novost-o-zaderjanii-uzbekistantsa-v-kazaxstane-22253621.html
МИД опроверг новость о задержании узбекистанца в Казахстане
МИД опроверг новость о задержании узбекистанца в Казахстане
Среди задержанных участников массовых беспорядков в Казахстане нет узбекистанцев, сообщили в МИД.
2022-01-18T13:56+0500
2022-01-18T13:56+0500
беспорядки в казахстане
казахстан
беспорядки
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Гражданин, которого задержали на казахско-узбекской границе и заподозрили в участии в беспорядках в Казахстане, не является узбекистанцем. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов.Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщал, что пограничники задержали гражданина Узбекистана при попытке выехать на родину. На его спине было ранение, предположительно от резиновой пули, а в телефоне – видеоматериалы с места массовых беспорядков."Согласно полученным генеральным консульством Республики Узбекистан в Алматы от пресс-службы комитета национальной безопасности Республики Казахстан данным, задержанное лицо не является гражданином Республики Узбекистан", – написал Кабулжанов в своем Telegram-канале.Неделю назад в МИД Узбекистана заявили, что не получали информации от казахстанской стороны о задержании сограждан во время беспорядков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин &gt;&gt;Мирзиёев и Токаев оценили, как будут дальше развиваться события в Казахстане &gt;&gt;
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казахстан, беспорядки

МИД опроверг новость о задержании узбекистанца в Казахстане

13:56 18.01.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСитуация в городах Казахстана во время ЧП
Ситуация в городах Казахстана во время ЧП - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов
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Среди задержанных участников массовых беспорядков в Казахстане нет узбекистанцев, сообщили в МИД.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Гражданин, которого задержали на казахско-узбекской границе и заподозрили в участии в беспорядках в Казахстане, не является узбекистанцем. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов.
Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщал, что пограничники задержали гражданина Узбекистана при попытке выехать на родину. На его спине было ранение, предположительно от резиновой пули, а в телефоне – видеоматериалы с места массовых беспорядков.
"Согласно полученным генеральным консульством Республики Узбекистан в Алматы от пресс-службы комитета национальной безопасности Республики Казахстан данным, задержанное лицо не является гражданином Республики Узбекистан", – написал Кабулжанов в своем Telegram-канале.
Неделю назад в МИД Узбекистана заявили, что не получали информации от казахстанской стороны о задержании сограждан во время беспорядков.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.
Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

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