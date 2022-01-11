https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-mid-raskryli-est-li-uzbekistantsy-sredi-zaderjannyx-v-kazaxstane-22140058.html

В МИД раскрыли, есть ли узбекистанцы среди задержанных в Казахстане

В МИД раскрыли, есть ли узбекистанцы среди задержанных в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года и стали большим испытанием для страны.

2022-01-11T12:19+0500

2022-01-11T12:19+0500

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беспорядки в казахстане

казахстан

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. МИД Узбекистана не получал информации от казахстанской стороны о задержании сограждан во время беспорядков.Об этом заявил официальный представитель ведомства Юсуп Кабулжанов.Представитель МИД сообщил, что министерство пристально следит за ситуацией в Казахстане.При дипломатических представительствах Узбекистана — посольстве в Нур-Султане, генконсульствах в Алматы и Актау — созданы оперативные штабы.Узбекская сторона активно содействует в установлении связи соотечественников со своими родными и близкими, находящимися на территории Казахстана.Составлены списки граждан, желающих вернуться в Узбекистан из Алматы. Людей вернут домой ближайшими рейсами авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".Сейчас аэропорт Алматы остается закрытым.Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане >>Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев и Токаев оценили, как будут дальше развиваться события в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий >>

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