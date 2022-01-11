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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-mid-raskryli-est-li-uzbekistantsy-sredi-zaderjannyx-v-kazaxstane-22140058.html
В МИД раскрыли, есть ли узбекистанцы среди задержанных в Казахстане
В МИД раскрыли, есть ли узбекистанцы среди задержанных в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года и стали большим испытанием для страны.
2022-01-11T12:19+0500
2022-01-11T12:24+0500
беспорядки в казахстане
казахстан
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. МИД Узбекистана не получал информации от казахстанской стороны о задержании сограждан во время беспорядков.Об этом заявил официальный представитель ведомства Юсуп Кабулжанов.Представитель МИД сообщил, что министерство пристально следит за ситуацией в Казахстане.При дипломатических представительствах Узбекистана — посольстве в Нур-Султане, генконсульствах в Алматы и Актау — созданы оперативные штабы.Узбекская сторона активно содействует в установлении связи соотечественников со своими родными и близкими, находящимися на территории Казахстана.Составлены списки граждан, желающих вернуться в Узбекистан из Алматы. Людей вернут домой ближайшими рейсами авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".Сейчас аэропорт Алматы остается закрытым.Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане &gt;&gt;Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев и Токаев оценили, как будут дальше развиваться события в Казахстане &gt;&gt;По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин &gt;&gt;Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация &gt;&gt;Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий &gt;&gt;
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В МИД раскрыли, есть ли узбекистанцы среди задержанных в Казахстане

12:19 11.01.2022 (обновлено: 12:24 11.01.2022)
© REUTERS / Pavel MikheyevКазахстанские сотрудники правоохранительных органов на баррикаде во время акции протеста, вызванной повышением цен на топливо, в Алматы
Казахстанские сотрудники правоохранительных органов на баррикаде во время акции протеста, вызванной повышением цен на топливо, в Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года и стали большим испытанием для страны.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. МИД Узбекистана не получал информации от казахстанской стороны о задержании сограждан во время беспорядков.
Об этом заявил официальный представитель ведомства Юсуп Кабулжанов.
"Дипломатические и консульские учреждения Узбекистана находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах. В настоящее время информации о задержании граждан Узбекистана нет", — сообщил Кабулжанов.
Представитель МИД сообщил, что министерство пристально следит за ситуацией в Казахстане.
При дипломатических представительствах Узбекистана — посольстве в Нур-Султане, генконсульствах в Алматы и Актау — созданы оперативные штабы.
Узбекская сторона активно содействует в установлении связи соотечественников со своими родными и близкими, находящимися на территории Казахстана.

"Особое внимание уделяется гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Установлена связь со студентами. Осуществляется работа по оказанию им необходимой помощи. Гражданам, ожидающим своих рейсов в аэропорту Нур-Султана, организовано горячее питание", — отметил Кабулжанов.

Составлены списки граждан, желающих вернуться в Узбекистан из Алматы. Людей вернут домой ближайшими рейсами авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".
Сейчас аэропорт Алматы остается закрытым.
Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане >>

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Мирзиёев и Токаев оценили, как будут дальше развиваться события в Казахстане >>
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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