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https://uz.sputniknews.ru/20220118/statistika-na-spad-vyberetsya-li-uzbekistan-iz-covid-krizisa-22251199.html
Статистика на спад: выберется ли Узбекистан из COVID-кризиса
Статистика на спад: выберется ли Узбекистан из COVID-кризиса
Традиционно больше всего заболевших среди жителей Ташкенте — 466, в Ташкентской области — 134, в Самаркандской области — 57.
2022-01-18T12:36+0500
2022-01-18T12:36+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Похоже, что COVOD-статистика в Узбекистане пошла на спад: накануне в республике зафиксировали 935 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Мининстерства здравоохранения. Вчера этот показатель равнялся 1037 — это новый максимум заболевших за время пандемии.Теперь общее число больных с начала пандемии достигло 207 057 человек.Традиционно больше всего заболевших среди жителей Ташкенте — 466, в Ташкентской области — 134, в Самаркандской области — 57.От последствий коронавируса скончались 4 пациента. Общее число скончавшихся достигло 1522.Прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.В начале января в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном". О введении жесткого карантина в Узбекистане пока речи не идет.Читайте также:Новый антирекорд: впервые прирост заболевших COVID превысил 1 тысячу &gt;&gt;Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник &gt;&gt;
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узбекистан, коронавирус covid-19

Статистика на спад: выберется ли Узбекистан из COVID-кризиса

12:36 18.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в ГКБ №52
Лечение больных с COVID-19 в ГКБ №52 - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Традиционно больше всего заболевших среди жителей Ташкенте — 466, в Ташкентской области — 134, в Самаркандской области — 57.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Похоже, что COVOD-статистика в Узбекистане пошла на спад: накануне в республике зафиксировали 935 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Мининстерства здравоохранения. Вчера этот показатель равнялся 1037 — это новый максимум заболевших за время пандемии.
Теперь общее число больных с начала пандемии достигло 207 057 человек.
Традиционно больше всего заболевших среди жителей Ташкенте — 466, в Ташкентской области — 134, в Самаркандской области — 57.
От последствий коронавируса скончались 4 пациента. Общее число скончавшихся достигло 1522.
Прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
В начале января в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном". О введении жесткого карантина в Узбекистане пока речи не идет.

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