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Новый антирекорд: впервые прирост заболевших COVID превысил 1 тысячу
Новый антирекорд: впервые прирост заболевших COVID превысил 1 тысячу
Впервые суточный прирост заболевших COVID превысил 1 тысячу. Что это значит и что будет дальше, читайте в материале.
2022-01-17T11:30+0500
2022-01-17T11:39+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1037 — это новый максимум заболевших за время пандемии. Прежний "антирекорд" был установлен 5 августа 2021 года — 974 инфицированных. Общее число выздоровевших возросло до 199 193. Вчера из больниц были выписаны 448 человек. Сейчас на лечении находятся 5411 пациентов с COVID-19 при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день. Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшается. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.На прошлой неделе в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи пока не идет.Читайте также:Обнародован список специальных COVID-поликлиник в Ташкенте &gt;&gt;Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане &gt;&gt;
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коронавирус covid-19

Новый антирекорд: впервые прирост заболевших COVID превысил 1 тысячу

11:30 17.01.2022 (обновлено: 11:39 17.01.2022)
© Pixabay / geraltКоронавирус
Коронавирус - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Pixabay / geralt
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Стремительный рост числа заболевших в Минздраве отмечали всю прошедшую неделю.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1037 — это новый максимум заболевших за время пандемии.
© SputnikСтатистика заболеваемости COVID-19 от 16 января
Статистика заболеваемости COVID-19 от 16 января - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
Статистика заболеваемости COVID-19 от 16 января
© Sputnik
Прежний "антирекорд" был установлен 5 августа 2021 года — 974 инфицированных.
"В воскресенье коронавирус в Узбекистане был диагностирован у 1037 человек, достигнув максимального уровня с начала пандемии. Общее число заболевших составило 206 122", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Общее число выздоровевших возросло до 199 193. Вчера из больниц были выписаны 448 человек. Сейчас на лечении находятся 5411 пациентов с COVID-19 при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшается.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
На прошлой неделе в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".
Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи пока не идет.
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