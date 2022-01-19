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Сердюков: ОДКБ завершила миротворческую миссию в Казахстане — видео
Сердюков: ОДКБ завершила миротворческую миссию в Казахстане — видео
По словам командующего ОДКБ, миротворцы от пяти стран проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность.
2022-01-19T13:27+0500
2022-01-19T13:27+0500
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Казахстане завершена миротворческая операция Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил РИА Новости командующий миротворцами ОДКБ генерал Сердюков.По его словам, миротворцы от пяти стран проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. Как считает командующий, они полностью справились с поставленными задачами. В их отношении не было допущено ни одной провокации, добавил генерал.В настоящее время на родину в пункты постоянной дислокации возвращаются последние подразделения и командования миротворческих сил, заключил Сердюков. Как миротворцы ОДКБ помогают Казахстану — видео >>В первые дни января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. На первом заседании глава страны Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал ситуацию в республике как подрыв целостности государства. Он также сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео >>Для нормализации обстановки в стране Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они охраняли административные и дипломатические здания и помогали местным военным поддерживать правопорядок в регионах. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января.
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казахстан, одкб
Сердюков: ОДКБ завершила миротворческую миссию в Казахстане — видео
13:27 19.01.2022 (обновлено: 13:35 19.01.2022)
По словам командующего, миротворцы от пяти стран проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Казахстане завершена миротворческая операция Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил РИА Новости командующий миротворцами ОДКБ генерал Сердюков.
"Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Казахстан завершена", - сообщил Сердюков.
По его словам, миротворцы от пяти стран проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. Как считает командующий, они полностью справились с поставленными задачами. В их отношении не было допущено ни одной провокации, добавил генерал.
В настоящее время на родину в пункты постоянной дислокации возвращаются последние подразделения и командования миротворческих сил, заключил Сердюков.
В первые дни января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. На первом заседании глава страны Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал ситуацию в республике как подрыв целостности государства. Он также сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Для нормализации обстановки в стране Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они охраняли административные и дипломатические здания и помогали местным военным поддерживать правопорядок в регионах. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января.