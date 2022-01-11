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Как миротворцы ОДКБ помогают Казахстану — видео
Как миротворцы ОДКБ помогают Казахстану — видео
"Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма", — заявил Путин о происходящем в Казахстане. На помощь стране должна прийти ОДКБ. Что именно делают миротворцы — смотрите в ролике.
2022-01-11T09:00+0500
2022-01-11T09:00+0500
видео
казахстан
одкб
миротворцы
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Российский лидер обратил внимание: протестующие из-за цен на газ и те, кто взял в руки оружие, — это совершенно разные люди. Именно поэтому на помощь братской республике направили миротворцев стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О том, как они служат в Казахстане и как их благодарят застрявшие в республике туристы, — в ролике Sputnik.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео &gt;&gt;По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин &gt;&gt;Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация &gt;&gt;Эксперт о "казахстанском" сценарии в Узбекистане: "Это уже было в 2005-м" &gt;&gt;
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казахстан, одкб, миротворцы, видео

Как миротворцы ОДКБ помогают Казахстану — видео

09:00 11.01.2022
© RUPTLY, Sputnik, Министерство обороны России, Офис Президента Республики Казахстан
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"Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма", — заявил Владимир Путин о происходящем в Казахстане.
Российский лидер обратил внимание: протестующие из-за цен на газ и те, кто взял в руки оружие, — это совершенно разные люди.
Именно поэтому на помощь братской республике направили миротворцев стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
О том, как они служат в Казахстане и как их благодарят застрявшие в республике туристы, — в ролике Sputnik.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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