https://uz.sputniknews.ru/20220111/kak-mirotvortsy-odkb-pomogayut-kazaxstanu--video-22135164.html

Как миротворцы ОДКБ помогают Казахстану — видео

Как миротворцы ОДКБ помогают Казахстану — видео

"Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма", — заявил Путин о происходящем в Казахстане. На помощь стране должна прийти ОДКБ. Что именно делают миротворцы — смотрите в ролике.

2022-01-11T09:00+0500

2022-01-11T09:00+0500

2022-01-11T09:00+0500

видео

казахстан

одкб

миротворцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0b/22135119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eeba26e7dc130e722305125de2373400.jpg

Российский лидер обратил внимание: протестующие из-за цен на газ и те, кто взял в руки оружие, — это совершенно разные люди. Именно поэтому на помощь братской республике направили миротворцев стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О том, как они служат в Казахстане и как их благодарят застрявшие в республике туристы, — в ролике Sputnik.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Эксперт о "казахстанском" сценарии в Узбекистане: "Это уже было в 2005-м" >>

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, одкб, миротворцы, видео