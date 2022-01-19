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https://uz.sputniknews.ru/20220119/uzauto-motors-perestanet-postavlyat-avto-s-magnitolami--prichiny-22270848.html
UzAuto Motors перестанет поставлять авто с магнитолами — причины
UzAuto Motors перестанет поставлять авто с магнитолами — причины
Потребителям предложили два варианта решения проблемы. Устроят ли они желающих купить авто?
2022-01-19T13:19+0500
2022-01-19T13:19+0500
общество
автомобили
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Национальный автопроизводитель — компания UzAuto Motors объявила о том, что временно не будет встраивать магнитолы в машины. Причина — отсутствие полупроводников от производителя.Дефицит микрочипов затронул и предприятие Humax, которое производит автомагнитолы, сертифицированные GM для компании UzAuto Motors."Мы делаем все возможное, чтобы выполнить требования UzAuto. Но мы не можем решить эту глобальную проблему самостоятельно. Чтобы минимизировать ущерб от кризиса, вызванного дефицитом интегральных микросхем, все сотрудники Humax Automotive были вовлечены в повседневную работу по улучшению этой ситуации и повышению осведомленности. Мы ищем решение со всеми доступными инструментами и ресурсами", – сообщает Humax Automotive.Как быть потребителям?Автомобили Chevrolet Lacetti и Cobalt по договорам, заключенным до 19 января этого года, будут поставляться компанией Humax покупателям без магнитолы из-за перебоев в поставках комплектующих.Таким образом, потребители смогут получить свой автомобиль без магнитолы в ближайшее время с возмещением стоимости оборудования и его установки или забрать машину без магнитолы с последующим техническим переоснащением (после поставки на завод магнитолы производителем производится переоснащение автомобиля.В конце прошлого года UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti до 1 февраля. Решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах: контейнеры с грузом задерживаются до шести месяцев.Читайте также: Узбекистанцам начали выплачивать компансацию за покупку Captiva &gt;&gt;UzAuto Motors отзывает автомобили &gt;&gt;
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автомобили, uzauto motors

UzAuto Motors перестанет поставлять авто с магнитолами — причины

13:19 19.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация LADA Vesta
Презентация LADA Vesta - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Потребителям предложили два варианта решения проблемы. Устроят ли они желающих купить авто?
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Национальный автопроизводитель — компания UzAuto Motors объявила о том, что временно не будет встраивать магнитолы в машины. Причина — отсутствие полупроводников от производителя.
Дефицит микрочипов затронул и предприятие Humax, которое производит автомагнитолы, сертифицированные GM для компании UzAuto Motors.
"Мы делаем все возможное, чтобы выполнить требования UzAuto. Но мы не можем решить эту глобальную проблему самостоятельно. Чтобы минимизировать ущерб от кризиса, вызванного дефицитом интегральных микросхем, все сотрудники Humax Automotive были вовлечены в повседневную работу по улучшению этой ситуации и повышению осведомленности. Мы ищем решение со всеми доступными инструментами и ресурсами", – сообщает Humax Automotive.

Как быть потребителям?

Автомобили Chevrolet Lacetti и Cobalt по договорам, заключенным до 19 января этого года, будут поставляться компанией Humax покупателям без магнитолы из-за перебоев в поставках комплектующих.
Таким образом, потребители смогут получить свой автомобиль без магнитолы в ближайшее время с возмещением стоимости оборудования и его установки или забрать машину без магнитолы с последующим техническим переоснащением (после поставки на завод магнитолы производителем производится переоснащение автомобиля.
В конце прошлого года UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti до 1 февраля.
Решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах: контейнеры с грузом задерживаются до шести месяцев.

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