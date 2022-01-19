https://uz.sputniknews.ru/20220119/uzbekistan-menyaet-valyutu-na-zoloto-22275256.html

Узбекистан меняет валюту на золото

Узбекистан меняет валюту на золото

Центробанк Узбекистана сообщил об увеличении объемов монетарного золота в золотовалютном резерве страны и уменьшении в нем активов в иностранной валюте.

2022-01-19T16:26+0500

2022-01-19T16:26+0500

2022-01-19T16:38+0500

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в 2021 году достигли 35,193 миллиарда долларов, сообщает Центробанк Узбекистана. По данным ЦБ, прирост по сравнению с 2020 годом составил 0,7 процента. Уточняется, что объем монетарного золота увеличился на 3,6 процента до 20,95 миллиарда долларов, а активы в иностранной валюте снизились на 8,6 процента — до 13,078 миллиарда долларов.При этом физический объем монетарного золота за год увеличился до 11,6 миллиона тройских унций против 10,7 миллиона годом ранее, указывают данные регулятора.Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда, уточняет ЦБ.При этом в ноябре прошлого года Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота. Республика продала 21,5 тонны драгоценного металла.По данным Всемирного совета по золоту, в конце прошлого года мировые золотовалютные запасы упали на 21,5 тонны. Лидером по продажам, после Узбекистана, стали Турция, Россия и Кыргызстан.За 2017-2020 года Узбекистан нарастил свой золотовалютный резерв с 26,4 до 34,9 млрд долларов.Читайте также:Апрельские тезисы: Олег Богданов о госдолге Узбекистана и стойкости экономики>>Узбекская пятилетка: чего добилась республика с новым президентом>>

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