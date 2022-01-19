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В некоторых аптеках начали продавать экспресс-тесты на коронавирус
В некоторых аптеках начали продавать экспресс-тесты на коронавирус
Тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа в домашних условиях. Использовать его могут граждане от 16 до 69 лет.
2022-01-19T16:53+0500
2022-01-19T16:57+0500
общество
продажа
аптеки
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане стартовала продажа экспресс-тестов на коронавирус для использования в домашних условиях, сообщает пресс-служба местной фармкомпании. Экспресс-тест VivaDiagTM Pro SARS-CoV-2Ag можно приобрести пока только в аптеках сети "Дори-Дармон".Отмечается, что тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа. Использовать его могут люди от 16 до 69 лет. Гражданам других возрастных категорий рекомендуется проходить процедуру под присмотром близких.Инфографика: где бесплатно делают ПЦР-тест — список адресов &gt;&gt;Цена одной упаковки экспресс-теста (5 штук) составляет 15 тысяч сумов. Результат можно получить уже через 15 минут.Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана обнародовали список лабораторий Ташкента, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Всего насчитывается 12 таких клиник, по одной на каждый район. Читайте также: В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID &gt;&gt;Зачем нужно сдавать экспресс-тест на COVID прибывающим в Узбекистан &gt;&gt;
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продажа, аптеки, коронавирус covid-19

В некоторых аптеках начали продавать экспресс-тесты на коронавирус

16:53 19.01.2022 (обновлено: 16:57 19.01.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазработка экспресс-тестов на коронавирус
Разработка экспресс-тестов на коронавирус - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа в домашних условиях. Использовать его могут граждане от 16 до 69 лет.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане стартовала продажа экспресс-тестов на коронавирус для использования в домашних условиях, сообщает пресс-служба местной фармкомпании.
Экспресс-тест VivaDiagTM Pro SARS-CoV-2Ag можно приобрести пока только в аптеках сети "Дори-Дармон".
Отмечается, что тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа. Использовать его могут люди от 16 до 69 лет. Гражданам других возрастных категорий рекомендуется проходить процедуру под присмотром близких.
Инфографика: где бесплатно делают ПЦР-тест — список адресов >>
Цена одной упаковки экспресс-теста (5 штук) составляет 15 тысяч сумов. Результат можно получить уже через 15 минут.
Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана обнародовали список лабораторий Ташкента, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Всего насчитывается 12 таких клиник, по одной на каждый район.
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