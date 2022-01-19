https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-nekotoryx-aptekax-nachali-prodavat-ekspress-testy-na-koronavirus-22276729.html
В некоторых аптеках начали продавать экспресс-тесты на коронавирус
В некоторых аптеках начали продавать экспресс-тесты на коронавирус
Тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа в домашних условиях. Использовать его могут граждане от 16 до 69 лет.
2022-01-19T16:53+0500
2022-01-19T16:53+0500
2022-01-19T16:57+0500
общество
продажа
аптеки
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1389/57/13895732_0:195:2946:1852_1920x0_80_0_0_715ac33f993bd6146939166a42c7f994.jpg
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане стартовала продажа экспресс-тестов на коронавирус для использования в домашних условиях, сообщает пресс-служба местной фармкомпании. Экспресс-тест VivaDiagTM Pro SARS-CoV-2Ag можно приобрести пока только в аптеках сети "Дори-Дармон".Отмечается, что тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа. Использовать его могут люди от 16 до 69 лет. Гражданам других возрастных категорий рекомендуется проходить процедуру под присмотром близких.Инфографика: где бесплатно делают ПЦР-тест — список адресов >>Цена одной упаковки экспресс-теста (5 штук) составляет 15 тысяч сумов. Результат можно получить уже через 15 минут.Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана обнародовали список лабораторий Ташкента, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Всего насчитывается 12 таких клиник, по одной на каждый район. Читайте также: В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID >>Зачем нужно сдавать экспресс-тест на COVID прибывающим в Узбекистан >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1389/57/13895732_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_9df916fc72cc7cd92e181dc06cb04036.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
продажа, аптеки, коронавирус covid-19
В некоторых аптеках начали продавать экспресс-тесты на коронавирус
16:53 19.01.2022 (обновлено: 16:57 19.01.2022)
Тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа в домашних условиях. Использовать его могут граждане от 16 до 69 лет.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
В Узбекистане стартовала продажа экспресс-тестов на коронавирус для использования в домашних условиях, сообщает
пресс-служба местной фармкомпании.
Экспресс-тест VivaDiagTM Pro SARS-CoV-2Ag можно приобрести пока только в аптеках сети "Дори-Дармон".
Отмечается, что тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа. Использовать его могут люди от 16 до 69 лет. Гражданам других возрастных категорий рекомендуется проходить процедуру под присмотром близких.
Цена одной упаковки экспресс-теста (5 штук) составляет 15 тысяч сумов. Результат можно получить уже через 15 минут.
Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана обнародовали список
лабораторий Ташкента, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Всего насчитывается 12 таких клиник, по одной на каждый район.