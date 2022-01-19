https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-nekotoryx-aptekax-nachali-prodavat-ekspress-testy-na-koronavirus-22276729.html

В некоторых аптеках начали продавать экспресс-тесты на коронавирус

В некоторых аптеках начали продавать экспресс-тесты на коронавирус

Тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа в домашних условиях. Использовать его могут граждане от 16 до 69 лет.

2022-01-19T16:53+0500

2022-01-19T16:53+0500

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общество

продажа

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коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане стартовала продажа экспресс-тестов на коронавирус для использования в домашних условиях, сообщает пресс-служба местной фармкомпании. Экспресс-тест VivaDiagTM Pro SARS-CoV-2Ag можно приобрести пока только в аптеках сети "Дори-Дармон".Отмечается, что тест предназначен для самостоятельного взятия мазка из носа. Использовать его могут люди от 16 до 69 лет. Гражданам других возрастных категорий рекомендуется проходить процедуру под присмотром близких.Инфографика: где бесплатно делают ПЦР-тест — список адресов >>Цена одной упаковки экспресс-теста (5 штук) составляет 15 тысяч сумов. Результат можно получить уже через 15 минут.Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана обнародовали список лабораторий Ташкента, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Всего насчитывается 12 таких клиник, по одной на каждый район. Читайте также: В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID >>Зачем нужно сдавать экспресс-тест на COVID прибывающим в Узбекистан >>

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продажа, аптеки, коронавирус covid-19