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Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса
Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса
Все 12 клиник, попавших в список, работают круглосуточно.
2022-01-18T08:59+0500
2022-01-18T09:05+0500
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения опубликовало список столичных лабораторий, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Всего 12 клиник, по одной на каждый район:Адрес: Алмазарский район, улица Карасарой, дом 341.Адрес: Учтепинский район, Чиланзар, 21.Адрес: Сергелийский район, Сергели, 3-14.Адрес: Чиланзарский район, Лутфи, 4-14.Адрес: Юнусабадский район, Юнусабад-8, 34.Адрес: Мирзо-Улугбекский район, улица Карнок, дом 1 А.Адрес: улица Х. Бойкаро, дом 48.Адрес: улица Саракул, дом 76.Адрес: Массив Хадра, дом 17А.Адрес: улица Махтумкули, 1-й тупик, дом 6.Адрес: улица Бабура, 2-й тупик А, дом 22.Адрес: Сергелийский район, Сергели-3, 14.Эти лаборатории работают круглосуточно, подчеркнули в Минздраве.Ранее в ведомстве также опубликовали список круглосуточных COVID-поликлиник Ташкента. Куда идти, если вы заподозрили у себя коронавирус, смотрите в инфографике Sputnik. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.На прошлой неделе в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона" &gt;&gt;Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане &gt;&gt;
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клиники

Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса

08:59 18.01.2022 (обновлено: 09:05 18.01.2022)
© Алексей СухоруковМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Алексей Сухоруков
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Все клиники, попавшие в список, работают круглосуточно.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения опубликовало список столичных лабораторий, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Всего 12 клиник, по одной на каждый район:
Лаборатория Ташкентского городского управления службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
Адрес: Алмазарский район, улица Карасарой, дом 341.
Учтепинское районное отделение лаборатории
Адрес: Учтепинский район, Чиланзар, 21.
Сергелийское районное отделение лаборатории
Адрес: Сергелийский район, Сергели, 3-14.
Чиланзарское районное отделение лаборатории
Адрес: Чиланзарский район, Лутфи, 4-14.
Юнусабадское районное отделение лаборатории
Адрес: Юнусабадский район, Юнусабад-8, 34.
Мирзо-Улугбекское районное отделение лаборатории
Адрес: Мирзо-Улугбекский район, улица Карнок, дом 1 А.
Бектемирское районное отделение лаборатории
Адрес: улица Х. Бойкаро, дом 48.
Мирабадское районное отделение лаборатории
Адрес: улица Саракул, дом 76.
Шайхантахурское районное отделение лаборатории
Адрес: Массив Хадра, дом 17А.
Яшнабадское районное отделение лаборатории
Адрес: улица Махтумкули, 1-й тупик, дом 6.
Яккасарайское районное отделение лаборатории
Адрес: улица Бабура, 2-й тупик А, дом 22.
Янгихаётское районное отделение лаборатории
Адрес: Сергелийский район, Сергели-3, 14.
Эти лаборатории работают круглосуточно, подчеркнули в Минздраве.
Ранее в ведомстве также опубликовали список круглосуточных COVID-поликлиник Ташкента. Куда идти, если вы заподозрили у себя коронавирус, смотрите в инфографике Sputnik.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
На прошлой неделе в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".
Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.
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