https://uz.sputniknews.ru/20220118/gde-v-stolitse-besplatno-sdat-ptsr-test--adresa-22243520.html

Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса

Где в столице бесплатно сдать ПЦР-тест — адреса

Все 12 клиник, попавших в список, работают круглосуточно.

2022-01-18T08:59+0500

2022-01-18T08:59+0500

2022-01-18T09:05+0500

общество

клиники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22244157_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_5b722566761dda2046cb2214dd961a68.jpg

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения опубликовало список столичных лабораторий, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Всего 12 клиник, по одной на каждый район:Адрес: Алмазарский район, улица Карасарой, дом 341.Адрес: Учтепинский район, Чиланзар, 21.Адрес: Сергелийский район, Сергели, 3-14.Адрес: Чиланзарский район, Лутфи, 4-14.Адрес: Юнусабадский район, Юнусабад-8, 34.Адрес: Мирзо-Улугбекский район, улица Карнок, дом 1 А.Адрес: улица Х. Бойкаро, дом 48.Адрес: улица Саракул, дом 76.Адрес: Массив Хадра, дом 17А.Адрес: улица Махтумкули, 1-й тупик, дом 6.Адрес: улица Бабура, 2-й тупик А, дом 22.Адрес: Сергелийский район, Сергели-3, 14.Эти лаборатории работают круглосуточно, подчеркнули в Минздраве.Ранее в ведомстве также опубликовали список круглосуточных COVID-поликлиник Ташкента. Куда идти, если вы заподозрили у себя коронавирус, смотрите в инфографике Sputnik. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.На прошлой неделе в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона" >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

клиники