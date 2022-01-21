https://uz.sputniknews.ru/20220121/uzbekistan-proigryvaet-kovidu-novyy-maksimum-zabolevshix-22310580.html

Узбекистан проигрывает "ковиду"? Новый максимум заболевших

Узбекистан проигрывает "ковиду"? Новый максимум заболевших

Страна устанавливает "антирекорды" уже третий день подряд. Что это значит и что будет дальше, читайте в материале.

2022-01-21T11:00+0500

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общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1321 — это новый максимум за время пандемии.Прежний "антирекорд" был установлен 19 января — 1307 инфицированных. Этот показатель растет уже третий день подряд.Общее число выздоровевших возросло до 201 712. Вчера из больниц были выписаны 466 человек. Сейчас на лечении находятся 7655 пациентов при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

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