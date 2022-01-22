https://uz.sputniknews.ru/20220122/pod-natiskom-covid-ocherednoy-maksimum-patsientov-s-opasnym-diagnozom-22331317.html

Под натиском COVID: очередной максимум пациентов с опасным диагнозом

Под натиском COVID: очередной максимум пациентов с опасным диагнозом

Продолжают лечение 8604 пациента при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.

2022-01-22T17:48+0500

2022-01-22T17:48+0500

2022-01-22T17:48+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекистан фиксирует очередной максимум новых пациентов с диагнозом COVID-19, а жители, тем временем, тревожатся: хватит ли запаса прочности у национального здравоохранения, готовы ли медработники противостоять удару нового штамма? За прошедший день количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 1390 и теперь составляет 212 289 за все время распространения пандемии на территории Узбекистана с марта 2020 года. Вчера был зафиксирован показатель – 1321.По данным пресс-службы Министерства здравоохранения республики, цифра растет уже четвертый день подряд. Накануне от COVID-19 скончались четыре пациента, общее число умерших на сегодняшний день составляет 1536.Выписаны из специализированных клиник Узбекистане 437 человек. Продолжают лечение 8604 пациента при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с опасным диагнозом может быть увеличено, если того потребует ситуация. В случае необходимости количество коек может достичь 32 тысяч.Напомним, 10 января первый заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Холмамат Норбоев заявлял о том, что в Узбекистане не планируется ужесточать карантинные ограничения. Однако ситуация изменилась уже через 10 дней: было объявлено, что вузы, лицеи и колледжи с 24 января переводятся на дистанционную форму обучения. Мера временная и пока рассчитана на месяц.Читайте также:Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан >>

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