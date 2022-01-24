https://uz.sputniknews.ru/20220124/esche-17-uzbekskix-migrantov-zaderjany-v-nur-sultane--foto-22343827.html

Еще 17 узбекских мигрантов задержаны в Нур-Султане — фото

Еще 17 узбекских мигрантов задержаны в Нур-Султане — фото

Что с ними сделают, уже известно. Подробности читайте в материале.

2022-01-24T11:30+0500

2022-01-24T11:30+0500

2022-01-24T11:30+0500

общество

мигранты

нур-султан

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Полиция Казахстана задержала в Нур-Султане еще 17 узбекистанцев. Граждане находились в соседней стране без необходимых документов. В ведомстве уточнили, что узбекская сторона подготовила и направила в изолятор документы, удостоверяющие личности задержанных. Их оштрафовали за нарушение миграционного законодательства, семерых из них вернут на родину. Ранее в Казахстане после завершения режима чрезвычайного положения стартовало специальное оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка. На прошедшей неделе Нур-Султане задержали 18 граждан Узбекистана, у которых также не было необходимых документов.По официальным данным, в 2021 году почти семь тысяч узбекистанцев получили работу в Казахстане в рамках организованного набора. По неофициальным данным, число узбекских трудовых мигрантов в соседней стране достигает 150 тысяч.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:МИД опроверг новость о задержании узбекистанца в Казахстане >>Подозреваемый в ограблении жены Градского сбежал в Казахстан >>

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