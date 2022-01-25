Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220125/chto-proisxodit-na-dorogax-tashkenta-posle-blekauta--video-22364788.html
Что сейчас происходит на улицах и в метро Ташкента — видео
Что сейчас происходит на улицах и в метро Ташкента — видео
С утра в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. Света нет в том числе в Ташкенте. Как это переживает город?
2022-01-25T12:40+0500
2022-01-25T13:15+0500
общество
ташкент
узбекистан
казахстан
кыргызстан
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556784_728:907:2756:2048_1920x0_80_0_0_9e05f5b51923d6adf03cb51c24f5a33f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. На дорогах Ташкента из-за массового отключения электричества возникают заторы. Движение регулируют сотрудники ДПС. Светофоры не работают. В МВД между просят не пользоваться личным транспортом без необходимости.Корреспонденты Sputnik также сняли, что сейчас происходит на входе в метро.Напомним: массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители жалуются на перебои с водой и отоплением. В Министерстве энергетики уже объяснили, что произошло. Блэкаут между тем случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и разных районах Кыргызстана.Читайте также по теме:
ташкент
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556784_309:768:2016:2048_1920x0_80_0_0_803089433c9d6e5fc73b9929c2a9f860.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, узбекистан, казахстан, кыргызстан, дороги

Что сейчас происходит на улицах и в метро Ташкента — видео

12:40 25.01.2022 (обновлено: 13:15 25.01.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтрана белых автомобилей. Белый цвет больше отражает свет и меньше нагревается
Страна белых автомобилей. Белый цвет больше отражает свет и меньше нагревается - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
С утра в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. Света нет в том числе в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. На дорогах Ташкента из-за массового отключения электричества возникают заторы.
Движение регулируют сотрудники ДПС. Светофоры не работают.
В МВД между просят не пользоваться личным транспортом без необходимости.
"В настоящий момент на дорогах столицы возникают заторы из-за неработающих светофоров. Просим жителей Ташкента не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости", — сообщили в ведомстве.
Корреспонденты Sputnik также сняли, что сейчас происходит на входе в метро.
Напомним: массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители жалуются на перебои с водой и отоплением.
В Министерстве энергетики уже объяснили, что произошло.
Блэкаут между тем случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и разных районах Кыргызстана.
Читайте также по теме:
Какие районы остались без света — карта >>
Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением >>
Что происходит на дорогах Ташкента после блэкаута — видео >>
Поезда придут с опозданием >>
Ташкентское метро приостановило работу из-за блэкаута >>
Почему отключился свет >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский