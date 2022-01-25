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Что сейчас происходит на улицах и в метро Ташкента — видео
Что сейчас происходит на улицах и в метро Ташкента — видео
С утра в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. Света нет в том числе в Ташкенте. Как это переживает город?
2022-01-25T12:40+0500
2022-01-25T12:40+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. На дорогах Ташкента из-за массового отключения электричества возникают заторы. Движение регулируют сотрудники ДПС. Светофоры не работают. В МВД между просят не пользоваться личным транспортом без необходимости.Корреспонденты Sputnik также сняли, что сейчас происходит на входе в метро.Напомним: массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители жалуются на перебои с водой и отоплением. В Министерстве энергетики уже объяснили, что произошло. Блэкаут между тем случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и разных районах Кыргызстана.Читайте также по теме:
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ташкент, узбекистан, казахстан, кыргызстан, дороги
Что сейчас происходит на улицах и в метро Ташкента — видео
12:40 25.01.2022 (обновлено: 13:15 25.01.2022)
С утра в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. Света нет в том числе в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. На дорогах Ташкента из-за массового отключения электричества возникают заторы.
Движение регулируют сотрудники ДПС. Светофоры не работают.
В МВД между просят не пользоваться личным транспортом без необходимости.
"В настоящий момент на дорогах столицы возникают заторы из-за неработающих светофоров. Просим жителей Ташкента не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости", — сообщили в ведомстве.
Корреспонденты Sputnik также сняли, что сейчас происходит на входе в метро.
Напомним: массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители жалуются на перебои с водой и отоплением.
В Министерстве энергетики уже объяснили
, что произошло.
Блэкаут между тем случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и разных районах Кыргызстана.