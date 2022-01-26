https://uz.sputniknews.ru/20220126/tashkentskoe-metro-vozobnovilo-rabotu-posle-blekauta-22382202.html
Ташкентское метро возобновило работу после блэкаута
Ташкентское метро возобновило работу после блэкаута
Накануне в Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Спасатели МЧС эвакуировали из подземки 415 пассажиров, застрявших между станциями.
2022-01-26T09:00+0500
2022-01-26T09:00+0500
2022-01-26T09:52+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ташкентское метро возобновило работу после масштабного отключения электроэнергии по всей стране.Поезда ходят в обычном режиме, согласно расписанию. Поезда в метро перестали ходить во вторник после 11 утра, когда многие города Узбекистана остались без электричества. Блэкаут затронул также все районы Ташкента.Спасатели МЧС эвакуировали из столичного метрополитена 415 пассажиров, застрявших между станциями. Из них 135 пассажиров находились на станции "Машинасозлар", 70 — между станциями "Бодомзор" и "Минор", 210 — на "Амира Темура".Сегодня ночью в столице полостью восстановили водоснабжение и подачу электроэнергии. Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.Помимо Узбекистана, пострадали также Казахстан и Кыргызстан. Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также по теме:
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метро, узбекистан, электроэнергия, мчс
Ташкентское метро возобновило работу после блэкаута
09:00 26.01.2022 (обновлено: 09:52 26.01.2022)
Накануне в Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Спасатели МЧС эвакуировали из подземки 415 пассажиров, застрявших между станциями.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ташкентское метро возобновило работу после масштабного отключения электроэнергии по всей стране.
Поезда ходят в обычном режиме, согласно расписанию.
"Сегодня с 05.00 утра метро, ставшее одним из самых удобных транспортных средств для жителей столицы, начнет доставлять пассажиров в пункт назначения по установленному графику", — сообщили в администрации подземки.
Поезда в метро перестали ходить во вторник после 11 утра, когда многие города Узбекистана остались без электричества. Блэкаут затронул также все районы Ташкента.
Спасатели МЧС эвакуировали из столичного метрополитена 415 пассажиров, застрявших между станциями. Из них 135 пассажиров находились на станции "Машинасозлар", 70 — между станциями "Бодомзор" и "Минор", 210 — на "Амира Темура".
Сегодня ночью в столице полостью восстановили водоснабжение и подачу электроэнергии.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
Помимо Узбекистана, пострадали также Казахстан и Кыргызстан.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило
быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.