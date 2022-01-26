https://uz.sputniknews.ru/20220126/vsled-za-metro-vozobnovilos-dvijenie-vysokoskorostnyx-poezdov-afrosiyob-22382457.html
Вслед за метро возобновилось движение высокоскоростных поездов Afrosiyob
Вслед за метро возобновилось движение высокоскоростных поездов Afrosiyob
Накануне в Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. ЧП парализовало движение поездов метро и межгорода.
2022-01-26T09:20+0500
2022-01-26T09:20+0500
2022-01-26T09:52+0500
общество
поезд
метро
высокоскоростной поезд
afrosiyob
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Транспортная инфрастуктура Узбекистана продолжает восстанавливаться после блэкаута, произошедшего накануне.Вслед за столичным метро возобновили движение высокоскоростные поезда Afrosiyob, курсирующие между городами. Повсеместное отключение электричества сильно сказалось на работе транспорта.Так, на железной дороге в Папском районе застрял грузовой поезд, из-за чего в 40 километрах от него остановился пассажирский поезд.Грузовой состав решили перевести на резервный путь. Для этого привлекли тепловоз и спасателей на спецтехнике отдела по чрезвычайным ситуациям "Камчик".Поезда в метро перестали ходить во вторник после 11 утра, однако более 400 пассажиров застряли между станциями. Их эвакуировали спасатели МЧС. Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.Помимо Узбекистана, пострадали также Казахстан и Кыргызстан.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также по теме:
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поезд, метро, высокоскоростной поезд, afrosiyob
Вслед за метро возобновилось движение высокоскоростных поездов Afrosiyob
09:20 26.01.2022 (обновлено: 09:52 26.01.2022)
Накануне в Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. ЧП парализовало движение поездов метро и межгорода.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Транспортная инфрастуктура Узбекистана продолжает восстанавливаться после блэкаута, произошедшего накануне.
Вслед за столичным метро возобновили движение высокоскоростные поезда Afrosiyob, курсирующие между городами.
"Движение высокоскоростных поездов Afrosiyob с железнодорожных вокзалов в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Карши восстановлено в обычном режиме", — сообщили
в "Узбекистон темир йуллари".
Повсеместное отключение электричества сильно сказалось на работе транспорта.
Так, на железной дороге в Папском районе застрял грузовой поезд, из-за чего в 40 километрах от него остановился пассажирский поезд.
Грузовой состав решили перевести на резервный путь. Для этого привлекли тепловоз и спасателей на спецтехнике отдела по чрезвычайным ситуациям "Камчик".
Поезда в метро перестали ходить во вторник после 11 утра, однако более 400 пассажиров застряли между станциями. Их эвакуировали спасатели МЧС.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
Помимо Узбекистана, пострадали также Казахстан и Кыргызстан.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило
быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.