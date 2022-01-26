https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-kakix-regionax-uzbekistana-nablyudayutsya-pereboi-s-gazom-22384808.html

В каких регионах наблюдаются перебои с газом?

В каких регионах наблюдаются перебои с газом?

Накануне в Центральной Азии произошло массовое отключение электроэнергии. ЧП вызвало проблемы с водой и газом.

2022-01-26T11:00+0500

2022-01-26T11:00+0500

2022-01-26T11:23+0500

общество

узбекистан

газ

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Узбекистан еще не оправился после массового отключения электричества, которое произошло накануне. В Ташкенте и других регионах республики наблюдаются проблемы с газоснабжением, сообщили в АО "Худудгазтаъминот". В компании напомнили, что 25 января из-за блэкаута была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз". В АО "Худудгазтаъминот" заверили: сейчас принимаются все необходимые меры для "восстановления давления и подачи природного газа потребителям". Местных жителей попросили выключить все оборудование, требующее использование газа, а также проверить помещение на отсутствие специфического запаха.В случае необходимости можно позвонить в call-центр по номеру 1104 либо в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104.Введены ограничения на работу газовых АЗССо среды также временно приостанавливаются поставки природного газа частным компаниям.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также по теме:

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