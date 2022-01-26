Общество
В каких регионах наблюдаются перебои с газом?
11:00 26.01.2022 (обновлено: 11:23 26.01.2022)
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
© Sputnik / Стрингер
Накануне в Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. ЧП вызвало проблемы с водой и газом.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Узбекистан еще не оправился после массового отключения электричества, которое произошло накануне.
В Ташкенте и других регионах республики наблюдаются проблемы с газоснабжением, сообщили в АО "Худудгазтаъминот".
"В настоящее время в Ферганской долине, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, а также в Ташкенте наблюдается снижение поставок природного газа или его отсутствие", — отметил оператор поставок газа в стране.
В компании напомнили, что 25 января из-за блэкаута была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз".
"Это привело к снижению давления в магистральных газопроводах АО "Узтрансгаз" и в местных сетях "Худудгазтаъминот", — добавили в пресс-службе.
В АО "Худудгазтаъминот" заверили: сейчас принимаются все необходимые меры для "восстановления давления и подачи природного газа потребителям".
Местных жителей попросили выключить все оборудование, требующее использование газа, а также проверить помещение на отсутствие специфического запаха.
В случае необходимости можно позвонить в call-центр по номеру 1104 либо в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104.
Введены ограничения на работу газовых АЗС
"С сегодняшнего дня вводятся временные ограничения на работу газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей", — сообщила советник министра энергетики по информационной политике Эльмира Бекмурадова.
Со среды также временно приостанавливаются поставки природного газа частным компаниям.
"Для стабильного обеспечения потребителей электроэнергией, производимый природный газ в полном объеме будет направляться тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению", — добавила Бекмурадова.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
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