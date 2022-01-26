https://uz.sputniknews.ru/20220126/yushkov-otvetil-kto-ustroil-konets-sveta-v-tsentralnoy-azii--video-22383728.html

Юшков ответил, кто устроил "конец света" в Центральной Азии — видео

Юшков ответил, кто устроил "конец света" в Центральной Азии — видео

Почему произошел массовый блэкаут в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане? Кто его организовал? Ответы — в ролике.

2022-01-26T10:00+0500

2022-01-26T10:00+0500

2022-01-26T10:00+0500

видео

центральная азия

свет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1a/22383694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_501c5c085782dbb5d27915d088d14228.jpg

Причем здесь майнеры и спасет ли Россия энергетику своих соседей? Кто может помешать российским атомщикам?На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать. Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также по теме:

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

центральная азия, свет, видео