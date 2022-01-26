https://uz.sputniknews.ru/20220126/yushkov-otvetil-kto-ustroil-konets-sveta-v-tsentralnoy-azii--video-22383728.html
Юшков ответил, кто устроил "конец света" в Центральной Азии — видео
Юшков ответил, кто устроил "конец света" в Центральной Азии — видео
Почему произошел массовый блэкаут в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане? Кто его организовал? Ответы — в ролике.
2022-01-26T10:00+0500
2022-01-26T10:00+0500
2022-01-26T10:00+0500
видео
центральная азия
свет
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Причем здесь майнеры и спасет ли Россия энергетику своих соседей? Кто может помешать российским атомщикам?На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать. Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также по теме:
центральная азия
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MIA „Rosiya Segodnya“
центральная азия, свет, видео
Юшков ответил, кто устроил "конец света" в Центральной Азии — видео
Почему произошел блэкаут в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане? Кто его организовал?
Причем здесь майнеры и спасет ли Россия энергетику своих соседей? Кто может помешать российским атомщикам?
На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило
быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.