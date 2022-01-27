https://uz.sputniknews.ru/20220127/pevitsa-rayxon-zarazilas-omikronom--foto-22406979.html
Певица Райхон заразилась "омикроном" — фото
Певица Райхон заразилась "омикроном" — фото
Певица выложила неожиданный снимок в своих соцсетях и шокировала поклонников. Подробности — в материале.
2022-01-27T12:57+0500
2022-01-27T12:57+0500
2022-01-27T13:21+0500
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райхон ганиева
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева заболела новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом певица сообщила в своем Instagram. Какие симптомы у артистки и как она сейчас лечится, не раскрывается. Известно, что в последнее время Райхон активно готовилась к своему сольному концерту, и заболела очень некстати. В середине января коронавирус также подхватила певица Лола Юлдашева. Звезда поделилась новостью в своем Instagram и сказала, что у нее "адски болит горло". Настолько, что больно даже дышать.Читайте также:Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео >>Сколько мутаций у "омикрона", рассказал эксперт >>
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райхон ганиева, штамм-омикрон, соцсети
Певица Райхон заразилась "омикроном" — фото
12:57 27.01.2022 (обновлено: 13:21 27.01.2022)
Артистка выложила неожиданное фото в своих соцсетях.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева заболела новым штаммом коронавируса "омикрон".
Об этом певица сообщила в своем Instagram.
"Ах вот, какой ты, омикрон", — подписала Райхон фото с собакой.
Какие симптомы у артистки и как она сейчас лечится, не раскрывается.
Известно, что в последнее время Райхон активно готовилась
к своему сольному концерту, и заболела очень некстати.
В середине января коронавирус также подхватила
певица Лола Юлдашева.
Звезда поделилась новостью в своем Instagram и сказала, что у нее "адски болит горло". Настолько, что больно даже дышать.