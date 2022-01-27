https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-tashkente-otsenili-byl-li-vsplesk-kolichestva-dtp-vo-vremya-blekauta-22402977.html

В Ташкенте оценили, был ли "всплеск" количества ДТП во время блэкаута

В Ташкенте оценили, был ли "всплеск" количества ДТП во время блэкаута

Как жители пережили самое масштабное отключение электричества за последние годы — в материале.

2022-01-27T09:00+0500

2022-01-27T09:00+0500

2022-01-27T09:00+0500

общество

ташкент

дтп

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Массовое отключение электроэнергии, произошедшее на днях в Узбекистане, серьезно сказалось на жизни страны. Блэкаут затронул многие города, включая Ташкент: светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать. Многие жители жаловались на проблемы с водой. Однако в столице никаких серьезных ДТП и преступлений на фоне этих событий не произошло. По данным ведомства, инспектора ДПС и ППС ГУВД в усиленном режиме осуществляли регулирование движение на перекрестках с неработающими светофорами. В управлении был создан единый оперативный центр, телефоны "горячей линии" и короткий номер "102" функционировали в усиленном режиме.Сейчас снабжение населения Ташкента электроэнергией, водой и теплом уже полностью восстановлено.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:

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