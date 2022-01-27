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В Ташкенте оценили, был ли "всплеск" количества ДТП во время блэкаута
В Ташкенте оценили, был ли "всплеск" количества ДТП во время блэкаута
Как жители пережили самое масштабное отключение электричества за последние годы — в материале.
2022-01-27T09:00+0500
2022-01-27T09:00+0500
2022-01-27T09:00+0500
общество
ташкент
дтп
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Массовое отключение электроэнергии, произошедшее на днях в Узбекистане, серьезно сказалось на жизни страны. Блэкаут затронул многие города, включая Ташкент: светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать. Многие жители жаловались на проблемы с водой. Однако в столице никаких серьезных ДТП и преступлений на фоне этих событий не произошло. По данным ведомства, инспектора ДПС и ППС ГУВД в усиленном режиме осуществляли регулирование движение на перекрестках с неработающими светофорами. В управлении был создан единый оперативный центр, телефоны "горячей линии" и короткий номер "102" функционировали в усиленном режиме.Сейчас снабжение населения Ташкента электроэнергией, водой и теплом уже полностью восстановлено.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:
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ташкент, дтп
В Ташкенте оценили, был ли "всплеск" количества ДТП во время блэкаута
Во вторник в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. ЧП затронуло в том числе Ташкент.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Массовое отключение электроэнергии, произошедшее на днях в Узбекистане, серьезно сказалось на жизни страны.
Блэкаут затронул многие города, включая Ташкент: светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать. Многие жители жаловались на проблемы с водой.
Однако в столице никаких серьезных ДТП и преступлений на фоне этих событий не произошло.
"Благодаря слаженной работе сотрудников ГУВД на дорогах не было зафиксировано серьезных дорожно-транспортных происшествий, а также тяжких и особо тяжких преступлений. Ситуация находится под контролем", — сообщили в ГУВД.
По данным ведомства, инспектора ДПС и ППС ГУВД в усиленном режиме осуществляли регулирование движение на перекрестках с неработающими светофорами.
В управлении был создан единый оперативный центр, телефоны "горячей линии" и короткий номер "102" функционировали в усиленном режиме.
"Отрадно, что граждане с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, не создавали паники и полностью полагались на помощь сотрудников ОВД и специальных служб", — добавили в ГУВД.
Сейчас снабжение населения Ташкента электроэнергией, водой и теплом уже полностью восстановлено.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили
в KEGOC.