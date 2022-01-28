https://uz.sputniknews.ru/20220128/na-yuge-uzbekistana-snova-otklyuchili-svet-22432399.html
На юге Узбекистана снова отключили свет
На юге Узбекистана снова отключили свет
Какой регион коснулись перебои с электроэнергией и связано ли это с блэкаутом, произошедшем в Центральной Азии на днях, — читайте в материале.
2022-01-28T15:30+0500
2022-01-28T15:30+0500
2022-01-28T15:33+0500
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узбекистан
ветер
свет
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В одном из регионов Узбекистана снова отключили электричество. На этот раз — из-за сильных порывов ветра.Линии электропередач временно отключили от сети из соображений безопасностиЭлектричество включат, как только ветер ослабеет. Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.В Минэнерго Узбекистана призвали сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению Мирзиёева. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC, в свою очередь, в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.Читайте также:
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узбекистан, ветер, свет
На юге Узбекистана снова отключили свет
15:30 28.01.2022 (обновлено: 15:33 28.01.2022)
Какой регион коснулись перебои с электроэнергией и связано ли это с блэкаутом, произошедшем в Центральной Азии на днях, — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В одном из регионов Узбекистана снова отключили электричество. На этот раз — из-за сильных порывов ветра.
"Из-за сильного ветра в некоторых районах Кашкадарьинской области наблюдаются перебои в подаче электроэнергии", — сообщили
в Министерстве энергетики.
Линии электропередач временно отключили от сети из соображений безопасности
Электричество включат, как только ветер ослабеет.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
В Минэнерго Узбекистана призвали
сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению Мирзиёева.
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC, в свою очередь, в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.
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