Узбекистан полностью восстановил газоснабжение после блэкаута

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана отчиталось о полном восстановлении газоснабжения потребителей во всех регионах.При этом в ведомстве предупредили жителей Юнусабадского и Алмазарского районов о том, что с 11:00 до 16:00 по местному времени из-за проведения ремонтных работ в домах будет временно прекращена подача газа.Ранее в Узбекнефтегазе заявили, что добыча голубого топлива на месторождениях Узбекистана возобновлена, восстанавливается подача природного газа по трубопроводам населению.Вместе с тем в дома во всех регионах вернулось электричество.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Как сбой в энергосистеме Центральной Азии отразился на россиянах >>Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии? >>
В двух районах столицы перебои с газом продолжаться еще некоторое время — причины.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана отчиталось о полном восстановлении газоснабжения потребителей во всех регионах.
При этом в ведомстве предупредили жителей Юнусабадского и Алмазарского районов о том, что с 11:00 до 16:00 по местному времени из-за проведения ремонтных работ в домах будет временно прекращена подача газа.
Ранее в Узбекнефтегазе заявили, что добыча голубого топлива на месторождениях Узбекистана возобновлена, восстанавливается подача природного газа по трубопроводам населению.
Вместе с тем в дома во всех регионах вернулось электричество.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
Энергосистема Центральной Азии
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана.