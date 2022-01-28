https://uz.sputniknews.ru/20220128/uzbekistan-polnostyu-vosstanovil-gazosnabjenie-posle-blekauta-22429346.html

Узбекистан полностью восстановил газоснабжение после блэкаута

Узбекистан полностью восстановил газоснабжение после блэкаута

В двух районах столицы перебои с газом продолжаться еще некоторое время — причины.

2022-01-28T13:06+0500

2022-01-28T13:06+0500

2022-01-28T13:09+0500

общество

узбекистан

газоснабжение

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана отчиталось о полном восстановлении газоснабжения потребителей во всех регионах.При этом в ведомстве предупредили жителей Юнусабадского и Алмазарского районов о том, что с 11:00 до 16:00 по местному времени из-за проведения ремонтных работ в домах будет временно прекращена подача газа.Ранее в Узбекнефтегазе заявили, что добыча голубого топлива на месторождениях Узбекистана возобновлена, восстанавливается подача природного газа по трубопроводам населению.Вместе с тем в дома во всех регионах вернулось электричество.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Как сбой в энергосистеме Центральной Азии отразился на россиянах >>Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии? >>

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узбекистан, газоснабжение