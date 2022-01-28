https://uz.sputniknews.ru/20220128/okolo-180-shkol-uzbekistana-postroeny-iz-gliny-22436364.html

Около 180 школ Узбекистана построены из глины — Мирзиёев

Около 180 школ Узбекистана построены из глины — Мирзиёев

Президент провел видеоселекторное совещание с представителями сферы народного образования и назвал проблемы, с которыми сталкиваются сотни школ республики.

2022-01-28T19:23+0500

2022-01-28T19:23+0500

2022-01-28T19:24+0500

общество

президент узбекистана

школы

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев резко раскритиковал качество народного образования, указав ответственным лицам на проблемы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться педагогам и ученикам. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов. По информации президента, 1 695 школ нуждаются в капитальном ремонте. При этом 179 средних учебных учреждений построены из глины, а более чем 3 000 школ нуждаются в новых зданиях. Сейчас в стране активно возводятся новые жилые массивы, расширяется сельская инфраструктура. Для детей, заселяющихся в эти дома нужно построить еще 270 школ.Кроме того, около 2,3 тысячи школ не имеют спортивных залов, не говоря уже об инвентаре. Качество образования оставляет желать лучшего. Выпускники 84 школ со своими знаниями не смогли поступить ни в один вуз. Книжный фонд во многих средних учебных учреждениях не обновлялся годами. Не хватает национальных музыкальных инструментов — они есть лишь в 615 школах по стране, отметил Мирзиёев.Глава государства поставил ряд задач перед ответственными лицами. Он поручил организовать работу школ до вечера. Дети должны в течение всего дня иметь возможность заниматься в спортзалах, читать книги и пользоваться компьютерами.Напомним, в октябре прошлого года в сеть попали фото находящегося в упадке спортзала в одной из школ Шахрисабзского района Кашкадарьинской области. Дети занимались прямо на прогнившем полу.Через несколько дней после резонансной публикации сползал был отремонтирован районной администрацией.Читайте также:В Узбекистане учителям русского языка будут платить больше >>Вузы, колледжи и лицеи переводят на удаленку >>

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президент узбекистана, школы