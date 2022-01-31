https://uz.sputniknews.ru/20220131/teper-ofitsialno-mirziyoev-letit-na-otkrytie-olimpiady-22471886.html

Теперь официально: Мирзиёев летит на открытие Олимпиады

Теперь официально: Мирзиёев летит на открытие Олимпиады

О запланированном визите главы государства в Пекин сообщил пресс-секретарь президента.

2022-01-31T18:37+0500

2022-01-31T18:37+0500

2022-01-31T18:37+0500

общество

шавкат мирзиёев

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов подтвердил планы главы государства лично присутствовать на торжественной церемонии открытия Олимпиады в Пекине.Помимо этого, в течение недели Шавкат Мирзиёев примет участие в презентациях и совещаниях по вопросам инвестиций, водоснабжения в регионах, деятельности управляющих компаний, экологии и других.Напомним, церемония состоится 4 февраля в Пекине. Помимо Мирзиёева, гостями открытия Олимпиады станут главы других стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие лидеры стран.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Узбекистан на них представит единственный спортсмен — 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев.О своих ожиданиях от предстоящих соревнований он недавно рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, олимпиада