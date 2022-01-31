https://uz.sputniknews.ru/20220131/teper-ofitsialno-mirziyoev-letit-na-otkrytie-olimpiady-22471886.html
Теперь официально: Мирзиёев летит на открытие Олимпиады
Теперь официально: Мирзиёев летит на открытие Олимпиады
О запланированном визите главы государства в Пекин сообщил пресс-секретарь президента.
2022-01-31T18:37+0500
2022-01-31T18:37+0500
2022-01-31T18:37+0500
общество
шавкат мирзиёев
олимпиада
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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов подтвердил планы главы государства лично присутствовать на торжественной церемонии открытия Олимпиады в Пекине.Помимо этого, в течение недели Шавкат Мирзиёев примет участие в презентациях и совещаниях по вопросам инвестиций, водоснабжения в регионах, деятельности управляющих компаний, экологии и других.Напомним, церемония состоится 4 февраля в Пекине. Помимо Мирзиёева, гостями открытия Олимпиады станут главы других стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие лидеры стран.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Узбекистан на них представит единственный спортсмен — 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев.О своих ожиданиях от предстоящих соревнований он недавно рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, олимпиада
Теперь официально: Мирзиёев летит на открытие Олимпиады
О запланированном визите главы государства в Пекин сообщил пресс-секретарь президента.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов подтвердил планы главы государства лично присутствовать на торжественной церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
"Неделю завершит рабочий визит главы нашего государства в Китай по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-секретаря.
Помимо этого, в течение недели Шавкат Мирзиёев примет участие в презентациях и совещаниях по вопросам инвестиций, водоснабжения в регионах, деятельности управляющих компаний, экологии и других.
Напомним, церемония состоится 4 февраля в Пекине. Помимо Мирзиёева, гостями открытия Олимпиады станут главы других стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие лидеры стран.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Узбекистан на них представит единственный спортсмен — 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев.
О своих ожиданиях от предстоящих соревнований он недавно рассказал в эксклюзивном интервью
Sputnik Узбекистан.