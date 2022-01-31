https://uz.sputniknews.ru/20220131/vlasti-obyasnili-pochemu-v-uzbekistane-proizoshel-masshtabnyy-blekaut-22457410.html

Власти объяснили, почему в Узбекистане произошел масштабный блэкаут

Власти объяснили, почему в Узбекистане произошел масштабный блэкаут

В прошлый вторник в трех странах Центральной Азии произошло самое масштабное отключение электричества за последние годы. Почему так случилось?

2022-01-31T08:30+0500

2022-01-31T08:30+0500

2022-01-31T08:30+0500

общество

узбекистан

центральная азия

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Отсутствие полной закольцованности единой энергосистемы Узбекистана стало одной из причин блэкаута, произошедшего 25 января. Такое мнение высказал президент Шавкат Мирзиёев.Накануне глава государства ознакомился с презентацией проектов электроэнергетики, где также были обсуждены меры по расширению мощностей системы электроснабжения.В основной части Северо-Западной и Юго-Западной энергетических узлов Узбекистана отсутствуют сети мощностью 500 кВт, а некоторые магистрали проходят по территории сопредельных государств.В связи с этим Узбекистан решил создать единую кольцевую систему за счет строительства сетей мощностью 500-750 киловатт.В частности, к 2026 году планируется увеличить общую генерирующую мощность c 12,4 ГВт до 27,4 ГВт и годовую выработку до 110 миллиардов кВт.ч. Тогда все регионы страны будут прочно соединены сетями 500-750 кВт в единую систему, подчеркнул Мирзиёев. Центральной Азии предстоит выбрать между "тьмой" и Россией >>Он отметил необходимость реформирования системы электроэнергетики, а также активного взаимодействия с соседними республиками.Президент поручил подготовить проект постановления об увеличении электрогенерирующих мощностей и автоматизации электроснабжения. Данные меры, как ожидается, позволят повысить стабильность энергосистемы и бесперебойное обеспечивать население электричеством.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло утром 25 января сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.По данным Минэнерго Узбекистана, к 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике.В ведомстве призвали сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению Мирзиёева.Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC, в свою очередь, в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.Читайте также:

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