https://uz.sputniknews.ru/20220131/yulduz-usmanova-predstavila-novuyu-versiyu-pesni-xasta-bolma--video-22462342.html

Юлдуз Усманова представила новую версию песни Xasta bo'lma — видео

Юлдуз Усманова представила новую версию песни Xasta bo'lma — видео

После громкого скандала автором текста и композитором трека стала сама артистка. Что Юлдуз Усманова думает об обновленной песне, читайте в материале.

2022-01-31T12:08+0500

2022-01-31T12:08+0500

2022-01-31T12:08+0500

это интересно

песня

юлдуз усманова

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова представила новую версию песни Xasta bo'lma. Клип на песню артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Напомним: в конце октября прошлого года в связи с песней "Xasta bo'lma" в шоу-бизнесе Узбекистана разразился скандал. Поэт Юлчи Рузиев подал на Юлдуз Усманову в суд из-за того, что она исполнила песню на его стихотворение Xasta bo'lma и не выплатила гонорар.Открытые слушания по делу состоялись 29 октября 2021 года, в результате которых Мирзо-Улугбекский межрайонный суд обязал звезду выплатить 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Однако Усманова подала апелляцию.Юлдуз Усманова прокомментировала скандал с песней Xasta bo'lma — видео >>Согласно новому решению, Юлдуз Усманова оказалась должна выплатить Юлчи Рузиеву 50 миллионов сумов как компенсацию морального ущерба, а также 500 БРВ (135 миллионов сумов) — как возмещение ущерба.Кроме этого, песню Xasta bo'lma удалили со всех площадок — YouTube, социальных сетей и всех цифровых музыкальных платформ. Трек также перестали транслировать по телевидению и радио.В то же время представители Юлдуз Усмановой заявили, что песня скоро зазвучит совсем по-новому.Ранее сама артистка прокомментировала конфликт с Рузиевым, объяснив, что пела песню для своих родных.Кроме этого, Усманова призналась, что практически в текст каждой песни она добавляет хотя бы четыре предложения, поэтому ее можно назвать соавтором произведения. Отныне она будет тоже отмечать себя автором песни, как этого требует нынешнее время, подчеркнула певица.Читайте также:

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