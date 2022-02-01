https://uz.sputniknews.ru/20220201/skolko-passajirov-vospolzovalis-uslugami-metro-tashkenta-v-2021-godu-22485336.html

Сколько пассажиров воспользовались услугами метро Ташкента в 2021 году

Сколько пассажиров воспользовались услугами метро Ташкента в 2021 году

Согласно данным Госкомстата, пассажиропоток увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

2022-02-01T15:32+0500

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общество

ташкент

метро

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Ташкентский метрополитен перевез в 2021 году около 102 млн человек, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Согласно данным Госкомстата, пассажиропоток увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Тогда за год услугами метро воспользовались всего 38,8 млн человек. В Ташкентском метрополитене уволили двух сотрудников: в чем причина >>Ранее в Узбекистане произошло масштабное отключение электроэнергии. В связи с этим на некоторое время была приостановлена работа столичного метрополитена. Спасатели МЧС эвакуировали из подземки 415 пассажиров, которые застряли между станциями.Читайте также:Названы государства, которые помогли Узбекистану во время блэкаута >>

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ташкент, метро, пассажиры