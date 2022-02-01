https://uz.sputniknews.ru/20220201/stalo-izvestno-kakuyu-mashinu-razygrayut-sredi-vaktsinirovannyx-v-uzbekistane-22483823.html
Стало известно какую машину разыграют среди вакцинированных в Узбекистане
Стало известно какую машину разыграют среди вакцинированных в Узбекистане
Призы будут разыгрываться каждую неделю в течение пяти месяцев, начиная с 15 января. Владелец дорогого авто будет определяться каждый месяц.
2022-02-01T14:28+0500
2022-02-01T14:28+0500
2022-02-01T14:28+0500
общество
узбекистан
машина
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Минздраве сообщили, какой автомобиль смогут получить граждане Узбекистана, прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекции.Главным стимулом для населения поставить прививку должна стать возможность стать обладателем новенькой Malibu. Помимо этого разыгрывают и другие ценные призы — это 35 велосипедов, 25 телевизоров, 25 смартфонов и 25 планшетов.Как отмечается, призы будут разыгрываться среди населения каждую неделю в течение пяти месяцев, начиная с 15 января. Что касается премиального авто, то его владелец будет определяться каждый месяц.Сообщается, что владельцем первого суперприза уже стал житель Фуркатского района Ферганской области. Победитель определился в минувшую субботу, мероприятие транслировалось по ТВ.Отмечается, что участниками розыгрыша становятся автоматически все граждане страны, получившие вакцину с 15 января текущего года. Необходимости в дополнительной регистрации нет. Также не важно какая именно была использована вакцина и в какой дозировке.Ранее сообщалось, что автомобиль смогут получить только те граждане, кто прошел полный курс вакцинации. Предполагалась, что акция будет действовать только первые тримесяца 2022 года.Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.
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узбекистан, машина
Стало известно какую машину разыграют среди вакцинированных в Узбекистане
Призы будут разыгрываться каждую неделю в течение пяти месяцев, начиная с 15 января. Владелец дорогого авто будет определяться каждый месяц.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Минздраве сообщили, какой автомобиль смогут получить граждане Узбекистана, прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Главным стимулом для населения поставить прививку должна стать возможность стать обладателем новенькой Malibu. Помимо этого разыгрывают и другие ценные призы — это 35 велосипедов, 25 телевизоров, 25 смартфонов и 25 планшетов.
Как отмечается
, призы будут разыгрываться среди населения каждую неделю в течение пяти месяцев, начиная с 15 января. Что касается премиального авто, то его владелец будет определяться каждый месяц.
“Розыгрыш будет транслироваться еженедельно в 20:30 на канале Zo'rTV. А в последнюю субботу каждого месяца разыгрывается суперприз — автомобиль Malibu”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что владельцем первого суперприза уже стал житель Фуркатского района Ферганской области. Победитель определился в минувшую субботу, мероприятие транслировалось по ТВ.
Отмечается, что участниками розыгрыша становятся автоматически все граждане страны, получившие вакцину с 15 января текущего года. Необходимости в дополнительной регистрации нет. Также не важно какая именно была использована вакцина и в какой дозировке.
Ранее сообщалось
, что автомобиль смогут получить только те граждане, кто прошел полный курс вакцинации. Предполагалась, что акция будет действовать только первые тримесяца 2022 года.
Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.