https://uz.sputniknews.ru/20220201/stalo-izvestno-kakuyu-mashinu-razygrayut-sredi-vaktsinirovannyx-v-uzbekistane-22483823.html

Стало известно какую машину разыграют среди вакцинированных в Узбекистане

Стало известно какую машину разыграют среди вакцинированных в Узбекистане

Призы будут разыгрываться каждую неделю в течение пяти месяцев, начиная с 15 января. Владелец дорогого авто будет определяться каждый месяц.

2022-02-01T14:28+0500

2022-02-01T14:28+0500

2022-02-01T14:28+0500

общество

узбекистан

машина

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Минздраве сообщили, какой автомобиль смогут получить граждане Узбекистана, прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекции.Главным стимулом для населения поставить прививку должна стать возможность стать обладателем новенькой Malibu. Помимо этого разыгрывают и другие ценные призы — это 35 велосипедов, 25 телевизоров, 25 смартфонов и 25 планшетов.Как отмечается, призы будут разыгрываться среди населения каждую неделю в течение пяти месяцев, начиная с 15 января. Что касается премиального авто, то его владелец будет определяться каждый месяц.Сообщается, что владельцем первого суперприза уже стал житель Фуркатского района Ферганской области. Победитель определился в минувшую субботу, мероприятие транслировалось по ТВ.Отмечается, что участниками розыгрыша становятся автоматически все граждане страны, получившие вакцину с 15 января текущего года. Необходимости в дополнительной регистрации нет. Также не важно какая именно была использована вакцина и в какой дозировке.Ранее сообщалось, что автомобиль смогут получить только те граждане, кто прошел полный курс вакцинации. Предполагалась, что акция будет действовать только первые тримесяца 2022 года.Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.

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узбекистан, машина