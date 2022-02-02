https://uz.sputniknews.ru/20220202/uzbekistan-vospolzuetsya-farmatsevticheskim-kozyrem-rossii-22495465.html
Узбекистан воспользуется "фармацевтическим козырем" России
Узбекистан воспользуется "фармацевтическим козырем" России
На что согласилась Россия и какие перспективы это открывает для обеих стран, читайте в материале.
2022-02-02T09:00+0500
2022-02-02T09:00+0500
2022-02-02T09:34+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Узбекистан намерен активнее привлекать российские технологии в фармацевтической отрасли. Накануне заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в Москве обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.В Узбекистане за последнее время были созданы благоприятные условия для деятельности иностранных компаний в фармацевтическом секторе. Стороны договорились активизировать "совместную работу в данном направлении с привлечением профильных министерств и научно-медицинских центров двух стран". Напомним: в сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство вакцины против коронавируса "Спутник V". Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют до 2 миллионов доз в месяц.Как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото >>Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. Россия по итогам 2021 года вернула первое место среди основных партнеров Узбекистана с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%)По официальным данным, товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.Читайте также:
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Узбекистан воспользуется "фармацевтическим козырем" России
09:00 02.02.2022 (обновлено: 09:34 02.02.2022)
Как будет дальше развиваться фармацевтическая отрасль в республике, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Узбекистан намерен активнее привлекать российские технологии в фармацевтической отрасли.
Накануне заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в Москве обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
"Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в фармацевтической отрасли, что особенно актуально ввиду высокого уровня российских технологий в данной области", — говорится
в сообщении по итогам встречи.
В Узбекистане за последнее время были созданы благоприятные условия для деятельности иностранных компаний в фармацевтическом секторе.
Стороны договорились активизировать "совместную работу в данном направлении с привлечением профильных министерств и научно-медицинских центров двух стран".
Напомним: в сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство вакцины против коронавируса "Спутник V".
Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют до 2 миллионов доз в месяц.
Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов.
Россия по итогам 2021 года вернула первое место среди основных партнеров Узбекистана с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%)
По официальным данным, товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.