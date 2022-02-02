https://uz.sputniknews.ru/20220202/v-uzbekistane-snova-predlojili-zablokirovat-tiktok-22500285.html

В Узбекистане снова предложили заблокировать TikTok

В Узбекистане снова предложили заблокировать TikTok

Представители политической партии предложили усилить меры уголовной ответственности и полностью заблокировать "вредные" мобильные приложения в сети интернет.

2022-02-02T12:57+0500

2022-02-02T12:57+0500

2022-02-02T13:00+0500

общество

tiktok

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" предложили полностью заблокировать TikTok на территории страны. Инициатива опубликована на официальном сайте партии.По мнению партийцев, популярная платформа действует в ущерб национальным ценностям и развивает плохие привычки среди молодежи. Представители "Адолат" привели в пример недавний случай в Самарканде, где прямо на улице парень пнул по голове пожилого мужчину.Молодежь стремится к мгновенной популярности и ради этого готова на все, считают в партии."Надо усиливать меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok", — говорится в заявлении на сайте "Адолат".Это не первое предложение заблокировать социальную сеть. Ранее такую идею озвучивали в партии "Миллий тикланиш", после того, как в сеть попал ролик, где школьницы прямо во время урока включили трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом при учителе и одноклассниках.Читайте также:Мирзиёев уволил еще одного чиновника из-за скандала с блокировкой соцсетей >>Узбекистан ужесточил "штрафное" наказание за нарушение закона о данных >>

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