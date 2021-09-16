https://uz.sputniknews.ru/20210916/vospityvat-nado-a-ne-zapreschat-kak-v-seti-otreagirovali-na-ideyu-zapretit-tiktok-20517470.html

"Воспитывать надо, а не запрещать": как в Сети отнеслись к идее "забанить" TikTok

"Воспитывать надо, а не запрещать": как в Сети отнеслись к идее "забанить" TikTok

Что нужно сделать с соцсетью, которая, кажется, уже поглотила весь мир? Пользователи Интернета разделились на два лагеря. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T10:42+0500

2021-09-16T10:42+0500

2021-09-16T10:45+0500

общество

узбекистан

соцсети

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20517896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdee01b56e3a17d18619f83af2f9ceac.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На днях в партии "Миллий тикланиш" предложили запретить TikTok на территории Узбекистана. Предлог для этого шага – борьба за правильное воспитание молодежи. Sputnik решил проанализировать, что по этому поводу думают сами Интернет-пользователи.С громкой инициативой выступила зампредседателя Центрального совета "Миллий тикланиш" Феруза Мухамеджанова. Так она отреагировала на инцидент, недавно произошедший в Навои, – две школьницы прямо на уроке включили прямую трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом при учителе и одноклассниках.Как считает Мухамеджанова, контент, который можно найти на TikTok и других платформах, наносит ущерб духовному развитию молодого поколения, а инцидент в Навои только подтверждает это.В то же время представитель партии отметила, что в плохом воспитании детей виноваты не только соцсети. По ее словам, в школах Узбекистана сами по себе существуют проблемы в организации учебного процесса, на решение которых следует обратить внимание.Соцсеть раздораКак же на идею запретить TikTok отреагировали узбекистанцы, активно пользующиеся Интернетом? Об этом можно узнать, прочитав их комментарии к новостям об инициативе "Миллий тикланиш".Почти никто не остался равнодушным: те, кому все равно, заблокируют ли TikTok или нет, оказались в абсолютном меньшинстве. И это неудивительно, ведь каждый хоть раз слышал о разработанном в Китае сервисе коротких видео и знает (или думает, что знает), что это за соцсеть.Людей, считающих, что TikTok оказывает негативное влияние на детей и подростков, а его запрет поможет оградить их от вредного контента, достаточно много. Они, в частности, указывают на то, что эта соцсеть не подходит для подрастающего поколения, – якобы через нее распространяют безнравственные песни и видео эротического содержания.Кроме того, многие полагают, что от TikTok в принципе нет никакого толка. Они считают, что там не найти ничего познавательного и остроумного. Эту позицию можно обобщить следующим образом: если видео о том, как "люди пьют чай", зарабатывают по несколько миллионов просмотров, то это ли не признак того, что воспитательный процесс деградирует?Кое-кто замечает, что TikTok опасен для молодых людей не содержанием контента, который может быть как вредным, так и полезным, а своим форматом – мол, дети и подростки, которые "подсели" на короткие ролики, в конце концов не смогут смотреть длительные и содержательные видео, а также воспринимать сложную информацию в целом.И, конечно же, как и в спорах по поводу любой другой популярной соцсети, распространено мнение, что TikTok провоцирует зависимость от Интернета, – и как минимум по этой причине его следует ограничить.Таким образом, сторонники запрета видят в этом возможность отвадить молодежь от негативно влияющей на них информации и привить ей большее уважение к учебе и другой полезной деятельности.А что же отвечают противники инициативы Мухамеджановой? По их мнению, в блокировке TikTok нет особого смысла.Во-вторых, некоторые комментаторы задаются вопросом: "Если не TikTok, то что?" У детей и подростков сейчас нет других подобных альтернатив для самовыражения – развитой сети мест для досуга типа советских дворцов пионеров не существует, различных кружков и спортивных секций на всех не хватает, а инициативы государства в этой сфере либо отсутствуют, либо не интересуют молодежь вовсе.И наконец, указывают пользователи, никакие запреты не помогут в борьбе с бескультурьем: и без TikTok были, есть и будут молодые люди, которые матерятся и неуважительно относятся к другим. А иные телевизионные передачи "портят" их отнюдь не меньше, чем видео на несколько секунд.Также нужно заметить, что некоторые люди, напрямую не поддерживая полярные точки зрения, подчеркивают, что те, кто предлагают наложить ограничения на TikTok, не осознают полностью, что он из себя представляет, и не понимают причины его популярности у подрастающего поколения.Возможно, если бы это было не так, предложения о регулировании социальных сетей в целом и TikTok в частности были бы более конструктивными и точечными, полагают они.Небольшой постскриптумМногие в своих комментариях по поводу запрета TikTok весь свой гнев обрушили на тех, кто выступил с этой инициативой – партию "Миллий тикланиш". Звучали призывы запретить ее саму, отмечалось, что результаты работы партии на практике ни видны, и так далее и тому подобное.То есть за короткое время число упоминаний "Миллий тикланиш" возросло – и наверняка не только в Интернете. А это само по себе очень важно для любой партии, особенно в период предвыборной гонки за пост президента.Отметим, что, помимо "Миллий тикланиш", в предвыборной гонке участвуют еще четыре партии: Либерально-демокартическая (УзЛиДеП), Экологическая, Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость").Все партии уже зарегистрировали своих кандидатов. Через несколько дней — 20 сентября — стартует их агитационная кампания. Сами президентские выборы состоятся 24 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20210905/pavel-durov-rasskazal-kak-netflix-i-tiktok-kontroliruyut-soznanie-20374481.html

https://uz.sputniknews.ru/20210517/tiktok-golovnogo-mozga-samarkandtsy-oplevali-pamyatnik-alisheru-navoi--video-18754474.html

https://uz.sputniknews.ru/20210915/missiya-bdipch-obse-pribyla-v-uzbekistan-dlya-nablyudeniya-za-vyborami--tsik-20504348.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, соцсети, tiktok