https://uz.sputniknews.ru/20220203/chto-stanet-s-zooparkom-gde-jenschina-sbrosila-doch-k-medvedyu-22516798.html

Что станет с зоопарком, где женщина сбросила дочь к медведю

Что станет с зоопарком, где женщина сбросила дочь к медведю

Кадры страшного инцидента уже разлетелись по сети и вызвали шок у неравнодушных.

2022-02-03T09:30+0500

2022-02-03T09:30+0500

2022-02-03T09:30+0500

общество

зоопарк

медведь

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Администрация зоопарка Ташкента усилит меры безопасности на площадках с хищниками после того, как женщина перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю.По его словам, дополнительные ограждения также будут установлены у клеток с парнокопытными.При этом в зоопарке добавили, что к моменту инцидента требования безопасности у вольера с медведем уже были соблюдены — висели многочисленные таблички с предупреждениями и правилами поведения у вольеров с хищниками.Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента.Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка >>К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.По данным ведомства, женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.Сперва сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.Позднее в Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.Читайте также:Девочка, выжившая после падения в вольер к медведю, снова улыбается – видео >>Фото: как изменилось самочувствие девочки, которую мать сбросила в вольер с медведем >>

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зоопарк, медведь