https://uz.sputniknews.ru/20220203/chto-stanet-s-zooparkom-gde-jenschina-sbrosila-doch-k-medvedyu-22516798.html
Что станет с зоопарком, где женщина сбросила дочь к медведю
Что станет с зоопарком, где женщина сбросила дочь к медведю
Кадры страшного инцидента уже разлетелись по сети и вызвали шок у неравнодушных.
2022-02-03T09:30+0500
2022-02-03T09:30+0500
2022-02-03T09:30+0500
общество
зоопарк
медведь
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Администрация зоопарка Ташкента усилит меры безопасности на площадках с хищниками после того, как женщина перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю.По его словам, дополнительные ограждения также будут установлены у клеток с парнокопытными.При этом в зоопарке добавили, что к моменту инцидента требования безопасности у вольера с медведем уже были соблюдены — висели многочисленные таблички с предупреждениями и правилами поведения у вольеров с хищниками.Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента.Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка >>К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.По данным ведомства, женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.Сперва сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.Позднее в Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.Читайте также:Девочка, выжившая после падения в вольер к медведю, снова улыбается – видео >>Фото: как изменилось самочувствие девочки, которую мать сбросила в вольер с медведем >>
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зоопарк, медведь
Что станет с зоопарком, где женщина сбросила дочь к медведю
Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента. Молодая женщина перекинула девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Администрация зоопарка Ташкента усилит меры безопасности на площадках с хищниками после того, как женщина перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю.
"Это первый подобный случай в нашем зоопарке, сейчас мы уже сделали дополнительное, более высокое ограждение у вольера с медведем, также поступим и с вольерами других хищных", — сказал РИА Новости
представитель зоопарка.
По его словам, дополнительные ограждения также будут установлены у клеток с парнокопытными.
При этом в зоопарке добавили, что к моменту инцидента требования безопасности у вольера с медведем уже были соблюдены — висели многочисленные таблички с предупреждениями и правилами поведения у вольеров с хищниками.
Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента.
Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.
К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.
Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.
Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.
Ранее Министерство по поддержке махалли и семьи сообщило, что мать находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.
По данным ведомства, женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.
Сперва сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.
Позднее в Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.