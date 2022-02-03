https://uz.sputniknews.ru/20220203/rossiya-obyavila-otvet-na-mery-germanii-protiv-rt-de-22531571.html

Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE

Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE

В московском бюро Deutsche Welle отказались комментировать меры, инициированные внешнеполитическим ведомством России.

2022-02-03T19:15+0500

2022-02-03T19:15+0500

2022-02-03T19:15+0500

россия

мид россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/10/21811383_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_59e19cdbc5ee948e26460a95495d44f3.jpg

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В МИД России объявили ответные санкции на действия Германии в отношении RT DE: Эти меры названы в релизе "первым этапом" ответных мер.Напомним, Russia Today объявил о запуске нового круглосуточного канала на немецком языке — RT DE, где планировалось транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Новостные студии телеканала находятся в Москве и Берлине, однако в день запуска телевещания YouTube заблокировал канал.В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В скором времени YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.Читайте также:Лавров и Бербок обсудили условия работы российских СМИ в Германии — видео >>Лицензия на вещание для RT DE в Сербии выдана законно – глава медиарегулятора >>

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид россии