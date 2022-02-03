https://uz.sputniknews.ru/20220203/rossiya-obyavila-otvet-na-mery-germanii-protiv-rt-de-22531571.html
Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE
Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE
В московском бюро Deutsche Welle отказались комментировать меры, инициированные внешнеполитическим ведомством России.
2022-02-03T19:15+0500
2022-02-03T19:15+0500
2022-02-03T19:15+0500
россия
мид россии
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В МИД России объявили ответные санкции на действия Германии в отношении RT DE: Эти меры названы в релизе "первым этапом" ответных мер.Напомним, Russia Today объявил о запуске нового круглосуточного канала на немецком языке — RT DE, где планировалось транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Новостные студии телеканала находятся в Москве и Берлине, однако в день запуска телевещания YouTube заблокировал канал.В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В скором времени YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.Читайте также:Лавров и Бербок обсудили условия работы российских СМИ в Германии — видео >>Лицензия на вещание для RT DE в Сербии выдана законно – глава медиарегулятора >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
мид россии
Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE
В московском бюро Deutsche Welle отказались комментировать меры, инициированные внешнеполитическим ведомством России.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В МИД России объявили ответные санкции на действия Германии в отношении RT DE:
закрытие корпункта Deutsche Welle в России;
аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle;
прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России;
инициирование процедуры признания Deutsche Welle иноагентом;
составление "черного списка" представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора, которым запретят въезд в Россию (публиковать список не будут).
Эти меры названы в релизе "первым этапом" ответных мер.
Напомним, Russia Today объявил о запуске нового круглосуточного канала на немецком языке — RT DE, где планировалось транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Новостные студии телеканала находятся в Москве и Берлине, однако в день запуска телевещания YouTube заблокировал канал.
В августе 2021 года RT DE получил
официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В скором времени YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
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