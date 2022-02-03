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Сколько автомобилей Lacetti-Gentra произвели в Узбекистане в 2021 году?
Сколько автомобилей Lacetti-Gentra произвели в Узбекистане в 2021 году?
Появились свежие данные по месяцам. Подробности - в материале.
2022-02-03T17:13+0500
2022-02-03T17:13+0500
экономика
автомобили
узбекистан
статистика
производство
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В Государственном комитете по статистике опубликовали данные по выпуску автомобилей Lacetti-Gentra в 2021 году:В общей сложности, за 2021 год в Узбекистане произвели 236 667 автомобилей. Большинство из них – уже на дорогах города, часть – еще ожидает своего покупателя в шоурумах UzAuto Motors. С января по ноябрь 2021-го в Узбекистан ввезли 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн. В топ-3 основных поставщиков машин вошла Россия: страна экспортировала в республику 4 167 автомобилей.В сентябре в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray.Читайте также:Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана &gt;&gt;LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера?
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автомобили, узбекистан, статистика, производство, госкомстат

Сколько автомобилей Lacetti-Gentra произвели в Узбекистане в 2021 году?

17:13 03.02.2022
© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезентация нового автомобильного бренда RAVON
Презентация нового автомобильного бренда RAVON - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2022
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В Госкомстате опубликовали статистику по выпуску Lacetti-Gentra в Узбекистане по месяцам.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В Государственном комитете по статистике опубликовали данные по выпуску автомобилей Lacetti-Gentra в 2021 году:
в январе - 2 машины;
в феврале - 2 911;
в марте - 5 486;
в апрель - 3648;
в мае - 4 801;
в июнь - 5 114;
в июле - 4 304;
в августе - 2;
в сентябре - 3811;
в октябре - 7 478;
в ноябре - 4 035;
в декабре - 9 469.
В общей сложности, за 2021 год в Узбекистане произвели 236 667 автомобилей. Большинство из них – уже на дорогах города, часть – еще ожидает своего покупателя в шоурумах UzAuto Motors.
С января по ноябрь 2021-го в Узбекистан ввезли 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн. В топ-3 основных поставщиков машин вошла Россия: страна экспортировала в республику 4 167 автомобилей.
В сентябре в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray.
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