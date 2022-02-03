https://uz.sputniknews.ru/20220203/skolko-avtomobiley-lacetti-gentra-proizveli-v-uzbekistane-v-2021-godu-22526184.html

Сколько автомобилей Lacetti-Gentra произвели в Узбекистане в 2021 году?

Сколько автомобилей Lacetti-Gentra произвели в Узбекистане в 2021 году?

Появились свежие данные по месяцам. Подробности - в материале.

2022-02-03T17:13+0500

2022-02-03T17:13+0500

2022-02-03T17:13+0500

экономика

автомобили

узбекистан

статистика

производство

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В Государственном комитете по статистике опубликовали данные по выпуску автомобилей Lacetti-Gentra в 2021 году:В общей сложности, за 2021 год в Узбекистане произвели 236 667 автомобилей. Большинство из них – уже на дорогах города, часть – еще ожидает своего покупателя в шоурумах UzAuto Motors. С января по ноябрь 2021-го в Узбекистан ввезли 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн. В топ-3 основных поставщиков машин вошла Россия: страна экспортировала в республику 4 167 автомобилей.В сентябре в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray.Читайте также:Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана >>LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера?

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автомобили, узбекистан, статистика, производство, госкомстат