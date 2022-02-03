https://uz.sputniknews.ru/20220203/zabolevaemost-covid-19-v-uzbekistane-poshla-na-spad-22520388.html

Заболеваемость COVID-19 в Узбекистане пошла на спад

Заболеваемость COVID-19 в Узбекистане пошла на спад

Впервые за две недели зарегистрировано меньше 1000 заболевших за сутки.

2022-02-03T12:24+0500

2022-02-03T12:24+0500

2022-02-03T12:24+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1f/22458613_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_193d16ce1ebd840ada3a01785b9b2744.jpg

ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В Узбекистане впервые за 15 дней количество заболевших COVID-19 не превысило 1000 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.В стране 2 февраля зарегистрировано 926 новых случаев заражения. Таким образом, количество заразившихся коронавирусной инфекцией составило 226 036 человек.Традиционно, лидером по количеству заболевших остается столица – здесь заразился 431 человек, в Ташкентской области – 102 человека.За сутки от коронавируса вылечилось 279 человек и общее число излечившихся достигло 210 926 человек. Умерло 4 пациента.За минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 94 206 человек, из них первую дозу получили более 23 тысяч человек, полностью вакцинировано около 35 тысяч, а ревакцинацию прошли 35,9 тысяч узбекистанцев. Таким образом, в стране полностью привито 68,9% граждан, подлежащих вакцинации.Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также: Какую машину разыграют среди вакцинированных в Узбекистане

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, узбекистан