https://uz.sputniknews.ru/20220203/zabolevaemost-covid-19-v-uzbekistane-poshla-na-spad-22520388.html
Заболеваемость COVID-19 в Узбекистане пошла на спад
Заболеваемость COVID-19 в Узбекистане пошла на спад
Впервые за две недели зарегистрировано меньше 1000 заболевших за сутки.
2022-02-03T12:24+0500
2022-02-03T12:24+0500
2022-02-03T12:24+0500
общество
коронавирус covid-19
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В Узбекистане впервые за 15 дней количество заболевших COVID-19 не превысило 1000 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.В стране 2 февраля зарегистрировано 926 новых случаев заражения. Таким образом, количество заразившихся коронавирусной инфекцией составило 226 036 человек.Традиционно, лидером по количеству заболевших остается столица – здесь заразился 431 человек, в Ташкентской области – 102 человека.За сутки от коронавируса вылечилось 279 человек и общее число излечившихся достигло 210 926 человек. Умерло 4 пациента.За минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 94 206 человек, из них первую дозу получили более 23 тысяч человек, полностью вакцинировано около 35 тысяч, а ревакцинацию прошли 35,9 тысяч узбекистанцев. Таким образом, в стране полностью привито 68,9% граждан, подлежащих вакцинации.Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также: Какую машину разыграют среди вакцинированных в Узбекистане
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коронавирус covid-19, узбекистан
Заболеваемость COVID-19 в Узбекистане пошла на спад
Впервые за две недели зарегистрировано меньше 1000 заболевших за сутки.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik.
В Узбекистане впервые за 15 дней количество заболевших COVID-19 не превысило 1000 человек, сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения республики.
В стране 2 февраля зарегистрировано 926 новых случаев заражения. Таким образом, количество заразившихся коронавирусной инфекцией составило 226 036 человек.
Традиционно, лидером по количеству заболевших остается столица – здесь заразился 431 человек, в Ташкентской области – 102 человека.
За сутки от коронавируса вылечилось 279 человек и общее число излечившихся достигло 210 926 человек. Умерло 4 пациента.
За минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 94 206 человек, из них первую дозу получили более 23 тысяч человек, полностью вакцинировано около 35 тысяч, а ревакцинацию прошли 35,9 тысяч узбекистанцев. Таким образом, в стране полностью привито 68,9% граждан, подлежащих вакцинации.
Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.